BIST 1.910
DOLAR 13,72
EURO 15,54
ALTIN 786,53
MEDYA

Üç Kuruş 6. bölüm fragmanı

Üç Kuruş dizisi 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Üç Kuruş'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Üç Kuruş 6 Aralık 2021 Pazartesi akşamı Show TV'de...

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın koruyucusu konumundaki mafya lideri Kartal ile organize büronun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şanlıurfa'da husumetli aileler birbirine girdi! Kavga anı kamerada
Şanlıurfa'da husumetli aileler birbirine girdi! Kavga anı kamerada
Muş'ta bir anlık dikkatsizliğin sonu kötü bitti! 15 araca hasar verdi
Muş'ta bir anlık dikkatsizliğin sonu kötü bitti! 15 araca hasar verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli öğretmen atamasını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli öğretmen atamasını yaptı
Bu da oldu! İstanbul'da güvenlik kamerasına bakınca şaşkına döndü: Bu cesareti nereden buluyorlar?
Bu da oldu! İstanbul'da güvenlik kamerasına bakınca şaşkına döndü: Bu cesareti nereden buluyorlar?
Ordu’dan çaldıkları otomobille İstanbul'a giden 3 çocuk aranıyor
Ordu’dan çaldıkları otomobille İstanbul'a giden 3 çocuk aranıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nu TÜİK içeri almadı kapıda açıklama yaptı
Kemal Kılıçdaroğlu'nu TÜİK içeri almadı kapıda açıklama yaptı
Cübbeli Ahmet Hoca'nın videosu olay oldu! Manyak manyak işler....
Cübbeli Ahmet Hoca'nın videosu olay oldu! Manyak manyak işler....
Başakşehir'de öğrencilerin uçan tekmeli kavgası kamerada
Başakşehir'de öğrencilerin uçan tekmeli kavgası kamerada
Ankara'da iğrenç olay! Markette küçük kıza kabusu yaşattı: Sonu kötü bitti
Ankara'da iğrenç olay! Markette küçük kıza kabusu yaşattı: Sonu kötü bitti
Böyle soygun görülmedi! Acemi hırsızın sararlıkları kahkaha attırdı
Böyle soygun görülmedi! Acemi hırsızın sararlıkları kahkaha attırdı