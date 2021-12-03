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Şanlıurfa'da husumetli aileler birbirine girdi! Kavga anı kamerada

ŞANLIURFA Siverek Devlet Hastanesinde, daha önce kız isteme nedeniyle husumetli olan 2 farklı aile fertleri arasında kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre, daha önce kız alıp vermeden dolayı husumetli olan 2 aile fertleri, hastanede karşılaşınca sözlü tartışma yaşandı, tartışma kısa sürede bıçaklarında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Ç . Abbas Ç ve Burhan Y. Vücutlarının değişik yerlerinden aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Kavgaya Hastane güvenliği ve polisi müdahale ederken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yaralılardan Mehmet Ç ve Burhan Y’nin hayati tehlikeleri bulunduğundan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, jandarma ve polis hastanede başka bir olayın oluşmaması için geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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