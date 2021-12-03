Kemal Kılıçdaroğlu'nu TÜİK içeri almadı kapıda açıklama yaptı

Enflasyon rakamlarına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'ten randevu istemiş geri çevrilmişti. TÜİK'e giden Kılıçdaroğlu içeri alınmayınca kapıda konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum haberiniz olsun" demişti. Kılıçdaroğlu saat 11.00'de yardımcıları CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel ile beraber TÜİK'in önüne geldi. Ancak TÜİK görevlileri kapılarını açmadı ve randevusuz içeri girilemeyeceğini söyledi.

Böke, bilgi edinme yasası kapsamında geldiklerini hatırlatarak TÜİK'in resmi sitesindeki metni okudu ancak görevliler randevusuz alamayacaklarını söyleyerek kapıları açmadı.

Kılıçdaroğlu içeri alınmayınca açıklama yaptı

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

-Gelen arkadaşlarımın tamamı teknik olarak ekonomide maliyede çalışan arkadaşlarım. Sağlıklı tutarlı bilgiler almaya geldik. Randevu verilmediğini söylediler. Sitelerinde şöyle yazıyor:

"Bilgiye nasıl erişilir? Mevcut kanallar yoluyla bilgi edinmek istiyorsanız başvurabilirsiniz." Kendilerine internet sitelerinde yazan bilgiyi okuduk.

-Böylesine bir tabloyu cumhuriyet tarihinde görmedik.

-Burası enflasyon oranlarını açıklıyor. Aylık 3,51 yıllık 21. Bu rakamlar güven vermiyor. Eğer TÜİK rakamları küçültüyorsa memura daha az vereceğim, emekliye daha az vereceğim, işçiye daha az vereceğim. Bu anlama geliyor. Haklarını savunmayacaksam ben neden siyaset yapıyorum.

-Siz rakamları küçük gösteriyorsunuz. Soracaktık onlara, bu rakamları nereden aldınız? Biz de gelelim oralara. Bir saray kurumu haline dönüşmüştür. Burası artık devletin kurumu değildir. TÜİK'te çalışanların tamamı şunu unutsun tamamınız devlet memuru kanununa bağlısınız. İşinizi dürüstlükle yapın. Oturduğunuz binalar vatandaşların vergileriyle yapıldı. Aldığınız aylıklar vergilerle yapıldı. Onlar sizin haklarınızı savunmuyorlar.