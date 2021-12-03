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Ordu’dan çaldıkları otomobille İstanbul'a giden 3 çocuk aranıyor

ORDU'da bir oto galeriye giren üç çocuk, aldıkları kontak anahtarı ile araba çaldı. Rahatlığı ile dikkat çeken küçük hırsızlar, arabayla İstanbul’a kadar yaklaşık 900 kilometre yol gitti. Yaşanan hırsızlığı ardından ise akıllara, “Çocuklar kimse fark etmeden nasıl o kadar gidebildi?” sorusu geldi.

Ordu'da, yaşları 12 ile 14 arasındaki 3 çocuk, 5 gün önce galeriden otomobil çalarak kaçtı. Polis, plakasından en son İstanbul’da olduğu tespit edilen otomobildeki 3 çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.

 Oto galerinin ortağı Cem Uygun, "Aracımız hala onların elinde. Trafik cezalarından bütün kuralları ihlal ettiklerini anlıyoruz” dedi.

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