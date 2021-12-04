Nevşin Mengü'den 'Çin modeli' yorumu: Doğu Perinçek kazandı ardakadaşlar...

FOX Tv'de Orta Sayfa programında Türkiye'nin yeni ekonomi modeli tartışıldı. İktidarın “Çin modeline” dönüşünü değerlendiren Nevşin Mengü, “Doğu Perinçek kazandı” tespiti yaptı.

FOX TV’de yayınlanan Orta Sayfa programında, iktidarın “Çin gibi olacağız” politikasına dair dikkat çeken eleştiriler yöneltildi.Programda Türkiye’nin Çin ile benzer potansiyellerinin olmadığı aktarılırken programın yorumcularından Nevşin Mengü, Çin’in bir buçuk milyara yaklaşan nüfusunun bile burada çok büyük bir fark yarattığını vurguladı.

Çin’in gelişimini anlatan Nevşin Mengü, bu politikaları uzun süredir destekleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i de hatırlattı. İktidarın “Çin modeline” dönüşünü değerlendiren Mengü, espri yaparak “Doğu Perinçek kazandı arkadaşlar” ifadelerini kullandı. Bu sözler stüdyoda gülüşmelere neden oldu.