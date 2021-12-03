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Cübbeli Ahmet Hoca'nın videosu olay oldu! Manyak manyak işler....

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir vaazında dile getirdiği "Öp beni, yala beni... manyak manyak işler' şeklindeki konuşması müzik eşliğinde video haline getirildi. O videoyu gören Cübbeli Ahmet Hoca Fatih Altaylı'yı aradı...

Fatih Altaylı, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sosyal medyada dolaşıma giren komik videosunu Ünlü'nün kendisine gönderdi. Geri arayan Cübbeli Ahmet Hoca, ekonomiyle ilgili bomba açıklamalar yaptı.

Altaylı o video için, "Dün sabah bir arkadaşım çok eğlenceli bir video yollamış. Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kendi cemaatine yaptığı bir sohbeti, müzikle birleştirmişler. Ortaya çok komik bir video çıkmış. İzleyince çok güldüm ve hemen Cübbeli Ahmet Hoca’ya ilettim. 10 dakika sonra geri aradı" dedi...

İşte o video...

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