Küresel sistemde doların çöküşü..

Vietnam savaşının sona ermesinden yaklaşık yirmi yıl sonra, Amerika'nın ve Vietnam'ın önde gelen askeri figürleri arasında bir güvenlik konferansı düzenlendi.

Konferansın ardından bir ABD Hava Kuvvetleri Generali Vietnamlı bir Generale yaklaşarak şu soruyu sordu;

“Söyle bana lütfen! Ordunuzun sürekli Mekong nehrini geçtiğini biliyorduk. Köprülerinizi asla bulamadık. Nasıl yaptınız?”

Vietnamlı General cevap verir;

“Bulamadığınızı biliyorum. Çünkü köprüleri bir metre suyun altına inşaa ettik.”



O anda Amerikalı General, Amerika'nın savaşı neden kaybettiğini anladı.



Bu bir Amerikan sorunu olsaydı, derin ve hızlı akan bir nehri üstüne bir asma köprü inşa edeceklerdi, onu korumak için her iki tarafta da üsleri olacaktı. Askerleri eğlendirmek için, Bowling salonları ve Burger King'leri olacaktı.

Çünkü kaynakları vardı ve her soruna bir cevap bulabileceklerdi. Vietnamlıların kaynakları ise yoktu. İşte bu yüzden becerikliydiler.



General bir ders almış olabilir ama birine anlatsa da kimse dinlemezdi.

Kaynaklar her sorunun cevabı değildir. Amerika'nın uyuşturucuya karşı savaşında, suça karşı savaşında, yoksulluğa karşı savaşında olduğu gibi, tüm kaynakların yaptığı, altta yatan sorunu gizlemek ve yanlış, etkisiz çözümler sunmaktır.



Savaş ve savaş tehdidi Amerika'nın ve ABD Dolarının her şeye çaresidir.



Amerika'nın gerçekten de müthiş bir savaş makinesi var. Ancak, tüm makinelerde olduğu gibi onu çalıştırmak için yakıt gerekir. Bu yakıt ABD dolarıdır.



İkinci Dünya Savaşı'nın sonundaki Bretton Woods anlaşmasından bu yana Amerika, dünyanın rezerv para birimine sahip olma ayrıcalığına sahip oldu. Bu, Amerika'nın Sovyet bloğu dışındaki tüm ülkelere küresel finansal sistemin nasıl işleyeceğini dikte etmesini sağladı.

1973'te Başkan Nixon doları altın standardından çıkardı, bu da dünyanın geri kalanının büyük bir üzüntüsüne yol açtı. Protestolara rağmen hiçbir ülke bu konuda fazla bir şey yapacak durumda değildi. Emanetçileri olan IMF ve Dünya Bankası altında, gelişmekte olan dünyanın çoğunu köleleştirip, sömürge sonrası kalkınmalarını engellediler.

Irak ve Libya örneği bu konuda çok şey anlatıyor.

Irak'ın başta petrol olmak üzere çok kaynakları vardı, ancak ülke için bir nimet olması gereken şey bir lanete dönüştü.

Saddam Hüseyin, haklı olarak petro-dolar sisteminden kopmaya ve petrolünü başka para birimlerinde satmaya karar verdi. Sonun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Benzer şekilde, Kaddafi petrolünü yeni piyasaya sürülen altın destekli dinarda satmaya karar verdiğinde, hem kendisi hem de Libya halkı için kötü oldu. Her iki ülke de kendi çıkarlarını düşündükleri için, ABD tarafından kasten yok edildi.



Söylemek gerekirse, çoğu ülke ABD hazinelerine yatırmak zorunda kaldıkları paralarının, batık bir maliyet olduğunu anlıyor ve bunu geri alamıyorlardı. Matbaanın her dönüşünde dolar güvenilirliğini daha da yitirmekte ve varlıklarının varlık değeri daha da düşmektedir.

Bu sebeple her ülke, doları içermeyen alternatif iş yapma yolları arıyor.

Çin-Rusya-İran Asyalı komşularının çoğuyla birlikte birkaç yıldır karşılıklı para birimlerini kullanıyor.

Bu, Doların da artık taraf olmadığı trilyonlarca ticaret anlamına geliyor.



Rusya, merkez bankası üzerinde tam kontrole ve minimum dış borcuna sahip. Aynı zamanda muazzam altın rezervlerine de sahip.

Başkan Putin akıllıca Rusya'yı neredeyse “yaptırım kanıtı” yaptı. Elbette, Batı birkaç denizaşırı oligark'ı cezalandırabilir, ama kimin umurunda?

Rusya'nın SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması kısa vadeli sıkıntılara yol açacaktır. Ancak alternatifler her zaman mevcuttur.

Hem Rusya hem de Çin kendi bankalar arası ödeme sistemlerini geliştirdiler ve şimdi bunları doları tamamen devre dışı bırakmak isteyen diğer ülkelerin kullanımına sunuyorlar.



Doların bir savaş silahı olarak kullanılması şimdiye kadar Amerika için iyi çalıştı. Ancak bir ülke kaynaklarına aşırı bağımlı hale geldiğinde, düşmesi de bir o kadar kolaylaştı.



Suudi Arabistan’a bakın!

Petrolden arındırılmış Suudiler nasıl bir ekonomiye sahip olacak? Eşsiz kaynağından sıyrılan Amerika da ilerleyen yıllarda aynı konumda olacaktır.



El-Nihaye;

Doların hükmü düşüyor. ABD hükümeti bunun uzun zamandır farkında.

Amerika hükümeti tarafından verilen bir dijital para biriminin yerini alması planlanıyor. Bu Amerika'da işe yarayabilir, ancak çok az ülke kendilerini başka bir Amerikan egemenliğindeki finansal sisteme sokmak isteyecektir.



Selametle..