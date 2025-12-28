BIST 11.294
DOLAR 42,90
EURO 50,56
ALTIN 6.250,52
HABER /  SPOR

Kulisleri hareketlendiren iddia: Sadettin Saran başkanlığı bırakıyor mu?

Kulisleri hareketlendiren iddia: Sadettin Saran başkanlığı bırakıyor mu?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Kulislere yansıyan bilgilere göre Saran’ın ocak ayında kulübü olağanüstü kongreye götürmeyi planladığı, bu süreçte aday olmayarak başkanlık görevini devredebileceği öne sürüldü.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran, adli kontrol kapsamında imza yükümlülüğü getirilerek serbest bırakıldı.

Soruşturmayla ilgili sürecin devam ettiği öğrenilirken, kulüp cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişme spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Sadettin Saran’ın hem hukuki sürecinin hem de kulüpteki geleceğine dair atacağı adımların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

SARAN'LA İLGİLİ ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Saçından alınan örneklerde uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'ın Fenerbahçe başkanlığı görevini bırakıp bırakmayacağı merak edilirken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, Tgrt canlı yayınında yaptığı açıklamada, Saran'ın ocak ayında kongreye gideceğini öne sürdü.

"KONGREYE GÖTÜRECEK, BAŞKANLIĞI BIRAKACAK"

Yarkadaş, şunları söyledi: "Sadettin Saran'a çok yakın kaynaklarla konuştum. En geç ocak ayının 2. haftası kulübü kongreye götürecek ve aday olmayacak, başkanlığı bırakacak."

ÖNCEKİ HABERLER
Kosova'da seçmenler, erken genel seçim için sandık başına gitti
Kosova'da seçmenler, erken genel seçim için sandık başına gitti
Gümrükler Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Gümrükler Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Türkiye'deki 218 OSB için 2026'da uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi
Türkiye'deki 218 OSB için 2026'da uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi
İsrail’in Gazze saldırılarında gazeteci ailelerinden 706 Filistinli öldürüldü
İsrail’in Gazze saldırılarında gazeteci ailelerinden 706 Filistinli öldürüldü
Ünlü manken Buse İskenderoğlu ve rapçi Ege Karataşlı gözaltında
Ünlü manken Buse İskenderoğlu ve rapçi Ege Karataşlı gözaltında
Jayden Oosterwolde’den Beşiktaşlılara çok konuşulacak yanıt
Jayden Oosterwolde’den Beşiktaşlılara çok konuşulacak yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" hamlesi
Kara yollarında durum... 28 Aralık 2026 karayolları
Kara yollarında durum... 28 Aralık 2026 karayolları
Ankara'da suç örgütüne operasyon
Ankara'da suç örgütüne operasyon
Yeni yılda zamlanması beklenmiyordu ama haber geldi! Poşet fiyatı 1 TL oluyor...
Yeni yılda zamlanması beklenmiyordu ama haber geldi! Poşet fiyatı 1 TL oluyor...
FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı
FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yılbaşı denetimleri için sahaya indi
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yılbaşı denetimleri için sahaya indi