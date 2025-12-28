Kulisleri hareketlendiren iddia: Sadettin Saran başkanlığı bırakıyor mu?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Kulislere yansıyan bilgilere göre Saran’ın ocak ayında kulübü olağanüstü kongreye götürmeyi planladığı, bu süreçte aday olmayarak başkanlık görevini devredebileceği öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran, adli kontrol kapsamında imza yükümlülüğü getirilerek serbest bırakıldı.

Soruşturmayla ilgili sürecin devam ettiği öğrenilirken, kulüp cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişme spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Sadettin Saran’ın hem hukuki sürecinin hem de kulüpteki geleceğine dair atacağı adımların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

SARAN'LA İLGİLİ ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Saçından alınan örneklerde uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'ın Fenerbahçe başkanlığı görevini bırakıp bırakmayacağı merak edilirken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, Tgrt canlı yayınında yaptığı açıklamada, Saran'ın ocak ayında kongreye gideceğini öne sürdü.

"KONGREYE GÖTÜRECEK, BAŞKANLIĞI BIRAKACAK"

Yarkadaş, şunları söyledi: "Sadettin Saran'a çok yakın kaynaklarla konuştum. En geç ocak ayının 2. haftası kulübü kongreye götürecek ve aday olmayacak, başkanlığı bırakacak."