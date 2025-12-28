BIST 11.294
Türkiye'deki 218 OSB için 2026'da uygulanacak elektrik dağıtım bedelleri belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye genelinde faaliyette bulunan 218 organize sanayi bölgesi (OSB) için 2026'da uygulanacak elektrik dağıtım bedellerini belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, farklı illerde faaliyet gösteren 218 OSB için gelecek yıl uygulanacak tüketici, sanayi harici tüketici ve lisanslı üretici dağıtım bedelleri ile emreamade kapasite bedelleri belirlendi.

Tarifeler, söz konusu OSB'lerin onaylı sınırları içindeki katılımcıları için geçerli olacak.

