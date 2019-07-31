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KPSS sonuçları açıklanıyor ÖSYM 2019 KPSS ÖABT sonuç sorgulama

KPSS sonuçları açıklanıyor ÖSYM 2019 KPSS ÖABT sonuç sorgulama

KPSS alan bilgisi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu 20-21 Temmuz'da sınava giren memur adaylarının gündeminde. KPSS alan bilgisi sonuçları ÖSYM tarafından 29 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS sonuçları 2019, KPSS alan bilgisi sonuçları ne zaman açıklanır sorusunun net yanıtını ÖSYM sınav takvimi ile duyurdu. Kamu Personel Seçme Sınavı 17 il merkezi ve 22 sınav merkezinde düzenlendi. Genellikle müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, kaymakam adaylığı gibi kadrolara yerleşmek isteyenlerin tercih ettiği KPSS Alan Bilgisi sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından açıklandı.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS sonuçları 29 Ağustos tarihinde erişime açılacak.

KPSS ÖABT SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Önceki sınav dönemleri dikkate alındığında KPSS ÖABT soru ve cevapların sınavın tamamlanmasının ardından bir hafta içerisinde erişime açılacağı öngörülmektedir.

KPSS A KADROLAR HAKKINDA

ÖSYM resmi internet hesabından yayınladığı duyuruda A grubu kadroları şöyle açıklıyor; “Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar içindir.”

KPSS NEDİR?

Kamu Personel Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, Türkiye'de devlet kurumlarına personel alımı için ÖSYM tarafından hazırlanıp uygulanan bir sınavdır. Daha önce memur alımı için yapılan Devlet Memurluğu Sınavı ya da kısaca DMS, 1999 yılında Kamu Personeli Yasası'nda yapılan düzenleme yapılarak Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı olarak adlandırılmış ve niteliği değiştirilmiştir. 2002 yılında yapılan isim değişikliği ile şimdiki adı olan KPSS ismini almıştır.

KPSS çatısı altında farklı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda farklı sınavlar yapılmaktadır.

KPSS çeşitleri şunlardır:

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)
2016-KPSS Lisans (Alan Bilgisi)
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)
KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)
Bu sınavların dışında kamu kuruluşlarına engelli personel alımı için de EKPSS yapılmaktadır.

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