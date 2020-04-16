YEREL

Koronavirüs tedbirlerini 'aylaklar' mı bozuyor? Sokaklarda dikkat çeken görüntüler

Şirinevler'de koronavirüse rağmen caddedeki yoğunluk dikkat çekerken, caddede insanların maskesiz dolaştığı, hatta birbirlerine sarıldıkları bile görüldü.

İstanbul genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda sakinlik görülse de bazı yerlerde bunun tersi manzaralar kameralara yansıyor.

Şirinevler'deki cadde üzerindeki kalabalık dikkati çekerken, bazı insanların birbirine sarıldıkları da kameralara yansıdı.

Yine maskesiz dolaşan insanların çokluğu da dikkatleri çekti. Görüntülerde sosyal mesafe kurallarının da çoğu zaman uygulanmadığı görüldü.

Görüntüleri Haber Global Televizyonu "Tedbirlerini 'aylaklar' mı bozuyor?" başlığıyla yayımladı.

*Aylak ne demek?

TDK'ya göre; işi olmayan, boş gezen, işsiz. (kimse).

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AB'den koronavirüs itirafı! İtalya'dan da resmen özür dilendi
Koronavirüs salgınına karşı sürü bağışıklığı mı daha etkili sokağa çıkma yasağı mı?
Dolar son 1.5 yılın en zirvesini gördü! Döviz piyasalarında son durum
Ali Şen'den Ali Koç'a hoca tavsiyesi: Eski futbolcularla yola devam et
'Ekrem'e zırnık yok' kampanyasına İmamoğlu'ndan teşekkür
İstanbul'da 5 kişiye Korona tutuklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yüz günlük yavru ayılar Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu oldular
İBB önünde eylem yaptılar! Başkan Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttular
1 Mayıs ne zaman sokağa çıkma yasağı 3 gün mü olacak?
ABD'de sağlık çalışanları sevdiklerine İpad'den ağlayarak veda ettiler!
İstanbul'da metrobüste isyan! Bu sabah çekilen görüntüler kurallar hiçe sayıldı
23 Nisan hangi gün sokağa çıkmak yasak mı olacak?
Pompalı tüfekle iş yerine kurşun yağdırdılar! O anlar saniye saniye kamerada
Okulların açılış tarihi 30 Nisan mı MEB okullar ne zaman açılır?