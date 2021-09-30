BIST 1.390
DOLAR 8,89
EURO 10,33
ALTIN 493,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Korkunç olay! Bayrampaşa'da yoğun bakım hemşiresine silahlı saldırı

Korkunç olay! Bayrampaşa'da yoğun bakım hemşiresine silahlı saldırı

BAYRAMPAŞA'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde görevli erkek hemşire, tedavi altında bulunan 5 aylık Kaan bebeğin babası tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve omzundan ağır şekilde yaralanan hemşire aynı hastanede tedavi altına alındı. Saldırı sonrası şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Olay, dün akşam 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğumundan itibaren Bayrampaşa'daki özel bir hastanede, tedavi altında bulunan down sendromlu 5 aylık Kaan adlı bebek, hafta başında kalp ameliyatı yapılmak üzere Küçükçekmece'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan ameliyat sonrası Kaan bebek tekrar tedavi gördüğü Bayrampaşa'da bulunan özel hastaneye getirilerek yoğun bakım servisine alındı.

Akşam saatlerinde hastaneye gelen bebeğin babası olduğu öğrenilen İ.Y., yoğun bakım servisi önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle bağırıp çağırmaya başladı. 

Önce yumruk attı sonra ateş etti 

Bu sırada, yoğun bakım servisinde görevli erkek hemşire E. A., neler olduğunu anlamak için dışarı çıktığı sırada baba İ. Y.'nin yumruklu saldırısına uğradı. E. A., aldığı yumruk darbesiyle yere düştü. Bu esnada, İ. Y. yanında getirdiği tabancayla erkek hemşireye 2 el ateş etti. E.A., kurşunlardan ikisinin göğüs ve omzuna isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralandı. Erkek hemşire E. A., aynı hastanede tedavi altına alınarak yoğun bakım servisine kaldırıldı. 

Saldırı sonrası şüpheli gözaltına alındı

Saldırı sonrası hastanenin güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilen İ. Y., haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği hastanede önlem alırken, detaylı olay yeri çalışması da yaptı. Gözaltına alınan İ.Y. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Hudut Kartalları Yunanistan'a geçmeye çalışanları yakaladı! İçlerinde FETÖ'cü ve PKK'lılar var
Hudut Kartalları Yunanistan'a geçmeye çalışanları yakaladı! İçlerinde FETÖ'cü ve PKK'lılar var
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Küçük esnaftan vergi kalkıyor! Yıllık 240 bin liranın altında ciro yapan terzi, berber, kahveciye vergi yok
Küçük esnaftan vergi kalkıyor! Yıllık 240 bin liranın altında ciro yapan terzi, berber, kahveciye vergi yok
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Şırnak'ta öldüren terörist gri kategorideki Mehdi Uysal!
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Şırnak'ta öldüren terörist gri kategorideki Mehdi Uysal!
Kocaeli'de eski gençlik ve spor müdürü evinde ölü bulundu
Kocaeli'de eski gençlik ve spor müdürü evinde ölü bulundu
ABD Beşşar Esad ile görüşecek mi? Suriye ile ilişkiler açıklaması
ABD Beşşar Esad ile görüşecek mi? Suriye ile ilişkiler açıklaması
Nesli tükenmek üzere! Ormanın hayaleti Antalya'da ortaya çıktı
Nesli tükenmek üzere! Ormanın hayaleti Antalya'da ortaya çıktı
MAK Danışmanlık Eylül ayı anketinden ilginç sonuçlar! İlk kez oy kullanacakların tercihi...
MAK Danışmanlık Eylül ayı anketinden ilginç sonuçlar! İlk kez oy kullanacakların tercihi...
İBB'nin taksi projesi 9'uncu kez oylama için UKOME'ye gelecek
İBB'nin taksi projesi 9'uncu kez oylama için UKOME'ye gelecek
Eskişehir'de DEAŞ operasyonu! Bir şüpheli gözaltına alındı
Eskişehir'de DEAŞ operasyonu! Bir şüpheli gözaltına alındı