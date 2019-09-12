Konya'da bir şahıs annesi ile kız kardeşini rehin alıp intihara kalkıştı

KONYA merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi Keykubat Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın 4’üncü katında meydana gelen olayda; iddiaya göre Hidayet K., annesi Rabia K. ile kız kardeşinin dışarıya çıkmalarını izin vermeyip, kapıyı kilitleyerek, tüfekle evin içinde ve balkondan rastgele ateş açtı.

Anne ve kızı da balkona çıkıp, komşularına seslenerek yardım istedi ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bir ara balkona çıkan Hidayet K., tüfeği çenesine dayadı ardından da evin içine girdi.

Çelik yelek giyen polisler, dairenin kapısından içerdeki Hidayet K.’ye seslenerek ikna etmeye çalıştı.

İkna olan Hidayet K., silahını polise teslim ettikten sonra baygınlık geçirdi.

Hidayet K., ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve kızı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.