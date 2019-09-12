Bülent Arınç’tan Bülent Turan’a sert cevap "Sana yazık olur"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç’ın HDP’li Ahmet Türk ile ilgili sözlerine tepki göstererek, “Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu.” demişti.

“SANA YAZIK OLUR”

Bülent Arınç, kendisine gelen tepkilere Show Ana Haber'de cevap verdi. AK Parti'li Turan'a çok sert yüklenen Arınç'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

“Bülent Turan, benim sana bir ağabeyin olarak tavsiyem budur. Boyundan büyük işlere karışma. Bilmediğin işlere karışma. Sonra ayıp olur. Sen zaman zaman böyle çıkışlar yapıyorsun. Sivrisinek ısırığı kadar beni ilgilendirmez. Sana yazık olur. Herkes haddini bilsin. Bende bileyim. Bülent Turan da bilsin. Başka partilerin başka temsilcileri de bilsin.”