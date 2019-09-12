SON DAKİKA
Merkez Bankası politika faiz oranını 3.25 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti Haberin devamı.
GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu: Sandalyeden yere düştüm!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantıda oturduğu koltuğun kırık olmasıyla ilgili açıklama yaptı.

KIRIK SANDALYE AÇIKLAMASI

İmamoğlu, dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan büyükşehir belediye başkanları ile düzenlenen toplantıda oturduğu koltuğun kırık olmasıyla ilgili de konuşan İmamoğlu, "Oturduğumuz koltuk durup, dururken kırıldı, yere düşer gibi olduk düştük aslında sonra ayağa kalktık. Sayın Cumhurbaşkanı israf yaptın dedi. Ben de bu israf değil, sandalye kırık dedim. Olsun ikinci sandalyeye daha sağlam oturuyoruz dedim. Bu tabi öyle bir magazin durum oluştu. Sandalye niye kırıktı? Onu Cumhurbaşkanlığı araştırsın. Oturduğumuz yerler belliydi." dedi.

"KEŞKE O ARKADAŞLARIMIZ DA ORADA OLABİLSEYDİ"

Toplantının verimli geçtiğini dile getiren İmamoğlu, görevden alınan belediye başkanlarını hatırlatarak, "Ancak demokrasi açısından bazı sorunlar yaşanıyor. Keşke o arkadaşlarımız da orada olabilseydi. Biz anlaşacağız. Kavga etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

YENİ OTOGAR PROJESİ

Otogar'da önce otopark kısmını İSPARK olarak teslim aldık. Akabinde otobüs giriş çıkışlarını da denetim altına aldık. Bütün kiracıların muhatabı artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. İBB mal sahibidir. Bu bir lütuf değil, 16 milyon insanın hakkını teslim almaktır. Biz otogarın, yeni bir otogara taşınmasını önemsiyoruz. Yeni otogarın nerede olması gerektiği konusunda ortak karar alacağız. Buranın sorunlarının çözümü için tarih vermek istiyorum. Ekim sonu burayı tekrar ziyarete geleceğim."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda hızlı düşüş! Piyasalarda hareketlilik
Merkez'in faiz kararı sonrası doların ilk tepkisi! Dolar kurunda son durum ne?
Bolu'da amatör futbol kulübünde iğrenç olay! Antrenöre taciz dayağı...
Antalya'da iki turist ölü bulundu
Merkez Bankası faiz oranlarını 3.25 puan indirdi
Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç, Ekrem İmamoğlu ve Susamam için bombalar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Babasından kaçan çocuk camdan atladı
Üçüncü kez evlenmek isteyen adamı eşleri dövdü
2020 ÖSYM sınav takvimi KPSS/ALES ne zaman tarihleri
HDP önündeki eylem! Acılı baba böyle haykırdı: Çocukları kandırıp dağa gönderiyorsun
Murat Kurum kentsel dönüşüm eylem planını açıkladı
Antalya'da iki turist ölü bulundu
Şanlıurfa'da Türk ve ABD helikopterlerinden ortak devriye uçuşu
Aşure günü kaç sürüyor aşure günü ne zaman biter 2019