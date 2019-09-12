Ekrem İmamoğlu: Sandalyeden yere düştüm!

KIRIK SANDALYE AÇIKLAMASI

İmamoğlu, dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan büyükşehir belediye başkanları ile düzenlenen toplantıda oturduğu koltuğun kırık olmasıyla ilgili de konuşan İmamoğlu, "Oturduğumuz koltuk durup, dururken kırıldı, yere düşer gibi olduk düştük aslında sonra ayağa kalktık. Sayın Cumhurbaşkanı israf yaptın dedi. Ben de bu israf değil, sandalye kırık dedim. Olsun ikinci sandalyeye daha sağlam oturuyoruz dedim. Bu tabi öyle bir magazin durum oluştu. Sandalye niye kırıktı? Onu Cumhurbaşkanlığı araştırsın. Oturduğumuz yerler belliydi." dedi.

"KEŞKE O ARKADAŞLARIMIZ DA ORADA OLABİLSEYDİ"

Toplantının verimli geçtiğini dile getiren İmamoğlu, görevden alınan belediye başkanlarını hatırlatarak, "Ancak demokrasi açısından bazı sorunlar yaşanıyor. Keşke o arkadaşlarımız da orada olabilseydi. Biz anlaşacağız. Kavga etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

YENİ OTOGAR PROJESİ

Otogar'da önce otopark kısmını İSPARK olarak teslim aldık. Akabinde otobüs giriş çıkışlarını da denetim altına aldık. Bütün kiracıların muhatabı artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. İBB mal sahibidir. Bu bir lütuf değil, 16 milyon insanın hakkını teslim almaktır. Biz otogarın, yeni bir otogara taşınmasını önemsiyoruz. Yeni otogarın nerede olması gerektiği konusunda ortak karar alacağız. Buranın sorunlarının çözümü için tarih vermek istiyorum. Ekim sonu burayı tekrar ziyarete geleceğim."