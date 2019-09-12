HDP önündeki eylem! Acılı baba böyle haykırdı: Çocukları kandırıp dağa gönderiyorsun

Gözyaşlarını zor tutan baba, "Sen kalkıp 10-12-15 yaşındaki çocukları kandırıp dağa gönderiyorsun.” diyerek sert tepki gösterdi.

Acılı baba, oğlunun dağa kaçırılmadan önce bodrumda saklandığını belirterek "Amcamın kızıdır. Biliyor oğlum bodrumdadır. Bana söylememiş. Şimdi Çınar Belediye Başkanı’dır“ ifadelerini kullandı.

Oğlu dağa kaçırılan baba böyle sitem etti:

Ne yapalım 2 tane 3 tane oğlum olsa biliyorum başlarına ne getiriyorum. Vicdan merhamet var ya. Devlet devlettir. Millet millettir. Devletin görevi ayrı milletin görevi ayrı.

Sen kalkıp 10 12 15 yaşındaki çocukları kandırıp dağa gönderiyorsun. 40 gün benim oğlum bodrumda kaldı. Kimse bana haber vermedi.

Şimdi Çınar Belediye Başkanı olmuş. Devlet devlet değil. Devlet onları toplasın hepsini deliğe bıraksın. Amcamın kızıdır biliyor oğlum bodrumdadır bana söylememiş. Şimdi Çınar Belediye başkanı olmuş.