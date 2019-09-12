Murat Ongun Halk TV'de medyaya verilen paraları açıkladı

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun belediyede incelemelerin devam ettiğini belirterek, İBB iştiraki olan Medya A.Ş.'nin Mehmetçik Kut'ül Amare dizisine 12 milyon 750 bin TL'ye sponsor olduğunu açıkladı.

"Reklam rakamlarının bir dökümünü istedik"

Ongun, yaptığı açıklamada şunlara değindi: Bütün müdürlükleri ve iştiraklerine yazı gönderilerek sponsorluk, reklam rakamlarının bir dökümünü istedik. Her gün bir gazetede Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine yazı yazan bir yazarın internet sitesine 2017 ve 2018'de 50-60 bin lira reklam verilmiş. Sadece bir iştirakin 3 yılda 1 televizyon kanalına verdiği ilan 7 milyon lira.

"Diziye 12 milyon 750 bin liraya neden sponsor oluyor?"

Bu arabalar buraya konulduğu zaman, israf konusuyla dalga geçiyorlar ya izleyicilerimize sormak istiyorum.

Medya A.Ş. bir diziye 12 milyon 750 bin liraya neden sponsor oluyor? TRT 1'de yayımlanan Kutülamare dizisi bu.

"Eski yönetim onlara 1 verdiyse..."

İBB Sözcüsü Murat Ongun: Akşam Grubu'nun (Türk Medya) haberi olsun, eski yönetim onlara 1 verdiyse Turkuvaz Grubu'na (Sabah-ATV) 30 vermiş.

Tanzim satışlar

(İBB tanzim satış yapmıştı) Tanzim satışlarından dolayı beltur zararda..

İmamoğlu'nun kırık sandalyesi

(Beştepe’deki büyükşehir belediye başkanları toplantısında İmamoğlu’nun sandalyesinin kırılarak düşmesi) Sayın Cumhurbaşkanı ‘Parasını ödersin’ dememiş. Başkan, ‘Tutsam dedi Yılmaz Büyükerşen yanımda oturuyor onu da çekerim’. O yüzden tutunamamış ve düşmüş…