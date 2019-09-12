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Antrenöre, altyapıdaki çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddiasıyla gözaltı

BOLU'da, amatör futbol kulübünün altyapısında futbol oynayan, yaşları 12 ile 15 arasında değişen çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen antrenör M.K., gözaltına alındı.

Bolu'da, amatör futbol kulübünün altyapısında antrenörlük yapan M.K., iddiaya göre, 12- 15 yaşlarındaki erkek çocuklarına cinsel içerikli mesajlar attı. Bir süredir altyapıda futbol oynayan çocuklar, mesajları birbiriyle paylaştı. Böylece M.K.'nin, birden fazla çocuğa cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Bir araya gelen çocuklar, M.K.'yi parka çağırdı. Burada antrenörü döven çocuklar, görüntü çekerek, M.K.'ye, kendilerine sözlü olarak cinsel tacizde bulunduğunu itiraf ettirdi. Çocukların çektiği bu video, sosyal medyada paylaşılarak, kısa sürede yayıldı. Bunun üzerine M.K., Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. M.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 

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