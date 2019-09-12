Çocuğunun sınıfı değiştirilmediği için okulun odasını bastı

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğleden sonra merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Müfide İlhan İlkokulunda meydana geldi. K.K. isimli bir veli, birinci sınıfta okuyan çocuğunun sınıfının değiştirilmediğini iddia ederek, okula geldi. Sinirli bir şekilde önce okulun giriş kapısını tekmeleyip, yumruklayan ardından okul müdürünün kapısına tekme atıp, kırdıktan sonra içeri giren veli, korku dolu anlar yaşattı. Okulda bulunan görevliler ve öğretmenlerin araya girmesiyle okul müdürüne fiziksel bir şiddet uygulayamayan veli, sözlü olarak tehdit ettikten sonra çocuğunu okuldan alarak, evine gitti. Olayın ardından okula polis çağıran Okul Müdürü Halil Sarı ise veliden şikayetçi oldu.

DİĞER OKUL MÜDÜRLERİ VE SENDİKA BAŞKANLARI MÜDÜRE DESTEK VERDİLER

Olayın ardından kent merkezinde görev yapan okul müdürleri ile sendika başkanları, okulda müdür Sarı'yı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini sundular. Olayla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Türk Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Metin Ercan, bugün üzücü bir olaydan dolayı Müfide İlhan İlkokulu'nu ziyaret ettiklerini söyledi. Bir velinin okula gelerek müdürün kapısını kırıp, müdürü tehdit ettiğini söyleyen Ercan, "Gerekçeye baktığınız zamanda okul müdürümüzün hiçbir kusuru dahil yoktur. Veli çocuğunu yazdırmıştır, sınıflar belirlenmiş, sınıflar belli olduktan sonra da araya farklı kişileri devreye sokarak, okula da gelerek sürekli çocuğunun sınıf değişikliğini talep etmiş ancak okul müdürümüzde doğal olarak okul açıldıktan sonra sınıf değişikliği yapmanın sakıncalı olduğunu söylemiştir. Okul müdürümüz bu noktada bunun mümkün olmadığını, öğretmenin yeterli olduğunu söylemesine rağmen veli bundan dolayı okul müdürüne karşı kinleşmiş, dünde çocuğu bahçede oynarken düşmüş çenesinde küçük bir sıyrık oluşmuş, okul idaresi de veliyi okula davet etmiş, veli onuda bahane ederek okul müdürünü burada tehdit etmiş, okul müdürümüzün kapısını kırmıştır" diye konuştu.