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Şef Mehmet Yalçınkaya'nın gözü kapalı yaptığı tavuk şovu taklit çıktı

Geçtiğimiz günlerde gözü kapalı şekilde tavuk parçalayan MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı şov taklit çıktı. Yalçınkaya'nın yaptığı şovun Amerika'da yayınlanan MasterChef programında 2 ay önce yapıldığı ortaya çıktı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programının pazartesi günü yayınlanan bölümünde şeflerden Mehmet Yalçınkaya, gözü kapalı şekilde bütün tavuğu parçalara ayırdı. Yarışmacıların ağzı açık şekilde izlediği şovun taklit olduğu ortaya çıktı.

GÖZÜ KAPALI ŞOV YAPMIŞTI

Dünyanın en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef, geçtiğimiz sene TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladı. Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın yaptığı yarışmada geçtiğimiz gün ilginç bir olay yaşandı. Dokunulmazlık oyunu için yarışmacılara bütün çiğ bir tavuk veren Yalçınkaya, tavuğu gözü kapalı parçalayabileceğini söyleyerek Somer Sivrioğlu'na gözlerini kapattırdı. "Gözümü kapat, bıçağımı ver" diyen şef, tavuğu; kanat, but ve göğüs olmak üzere parçalara ayırdı.

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