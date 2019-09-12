Almeda Abazi Tolgahan Sayışman'ın vücudunun morarmasına sitem etti

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, TRT ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizisi Şampiyon için boks dersleri almaya başladı. Derslerde vücudunda ciddi yaralar oluşan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi, Instagram hesabından isyan etti.

VÜCUDU MOSMOR OLDU

Eşinin vücudunda oluşan morlukları gören Almeda Abazi, fotoğraf paylaşarak "Tamam boks dedik, dizi dedik, odur budur şudur dedik. Kabul! Ama bu ne? Kocamı ne hale getirdin Şampiyon!" dedi.

4 AYLIK OĞLU OYUNCU OLDU

4 ay önce ilk kez baba olan Tolgahan Sayışman, başrolünü üstlendiği Şampiyon dizisinde oğlu Efehan ile kamera karşısına geçti. Oğlu ilk kez kamera karşısına geçen Almeda Abazi ise 2 gün süren çekimlerde oğlunu hiç yalnız bırakmadı. İlk bebeğini kucağına alan Abazi, sette gözünü bir an olsun çocuğunun gözünden ayırmadı.