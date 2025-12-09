BIST 11.182
DOLAR 42,58
EURO 49,65
ALTIN 5.755,85
HABER /  EKONOMİ

Koçtaş'tan yeni yıla özel hediye rehberi

Koçtaş'tan yeni yıla özel hediye rehberi

Koçtaş, sevdiklerine hediye almak ve yılbaşı atmosferini evine taşımak isteyenler için "Yeni Yıl Hediye Rehberi" hazırladı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, dekoratif ürünlerden mutfak gereçlerine, aydınlatmadan ev teknolojilerine, evcil hayvanlarına özel ürünlerden bahçe araçlarına uzanan farklı kategorilerde yüzlerce ürünü, hazırladığı rehberle yeni yıl öncesinde bir araya getirdi.

Her zevke ve bütçeye uygun hediye alternatiflerinin yer aldığı rehberde, evini yenilemek isteyenlere ilham verecek ürünler, mutfakta vakit geçirmeyi sevenlere yönelik pratik seçenekler, yılbaşı ruhunu yansıtan dekorasyon önerileri ve çeşitli alternatifler yer alıyor.

Koçtaş'ın yılbaşına yönelik hazırladığı hediye önerilerine Koçtaş mağazalarından, internet sitesinden ve mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
Emekli zammına zam hazırlığı! Ocak 2026 emekli zammı için son dakika kulisi
Emekli zammına zam hazırlığı! Ocak 2026 emekli zammı için son dakika kulisi
Türkiye 350 milyon avro dış finansman sağladı! Bakan Şimşek: Programımıza olan güven devam ediyor
Türkiye 350 milyon avro dış finansman sağladı! Bakan Şimşek: Programımıza olan güven devam ediyor
TFF duyurdu! Bahis oynadığı tespit edilen 22 hakem PFDK'ye sevk edildi
TFF duyurdu! Bahis oynadığı tespit edilen 22 hakem PFDK'ye sevk edildi
Adli emanet bürolarında yaşanan hırsızlıklar! Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama
Adli emanet bürolarında yaşanan hırsızlıklar! Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama
Türkiye otoyol artış hızında Avrupa'nın zirvesinde! Bakan Uraloğlu 2028 hedefini açıkladı
Türkiye otoyol artış hızında Avrupa'nın zirvesinde! Bakan Uraloğlu 2028 hedefini açıkladı
Brann-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Brann-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Türkiye ile Macaristan arasında savunma alalında dikkat çeken anlaşmalar
Türkiye ile Macaristan arasında savunma alalında dikkat çeken anlaşmalar
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı
Gazze'de yardım kuyruğunda beklerken vuruldu felç kaldı
Gazze'de yardım kuyruğunda beklerken vuruldu felç kaldı
İşkence davasında 4 sanığın cezası belli oldu! "Kararı istinafa taşıyacağız"
İşkence davasında 4 sanığın cezası belli oldu! "Kararı istinafa taşıyacağız"
Tera Yatırım Teknoloji Holding'de üst düzey atama
Tera Yatırım Teknoloji Holding'de üst düzey atama