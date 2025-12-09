Koçtaş'tan yeni yıla özel hediye rehberi

Koçtaş, sevdiklerine hediye almak ve yılbaşı atmosferini evine taşımak isteyenler için "Yeni Yıl Hediye Rehberi" hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, dekoratif ürünlerden mutfak gereçlerine, aydınlatmadan ev teknolojilerine, evcil hayvanlarına özel ürünlerden bahçe araçlarına uzanan farklı kategorilerde yüzlerce ürünü, hazırladığı rehberle yeni yıl öncesinde bir araya getirdi.

Her zevke ve bütçeye uygun hediye alternatiflerinin yer aldığı rehberde, evini yenilemek isteyenlere ilham verecek ürünler, mutfakta vakit geçirmeyi sevenlere yönelik pratik seçenekler, yılbaşı ruhunu yansıtan dekorasyon önerileri ve çeşitli alternatifler yer alıyor.

Koçtaş'ın yılbaşına yönelik hazırladığı hediye önerilerine Koçtaş mağazalarından, internet sitesinden ve mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.