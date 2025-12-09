BIST 11.166
Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 9 bin, VIP Platinum A-C 7 bin 500, VIP Gold 5 bin, VIP Silver 3 bin 500, Batı tribün 1200, Doğu tribün bin, Mattia Ahmet Minguzzi Tribün 900, Güney-Kuzey kale arkası ise 500 liradan satışa çıkarıldı.

Öte yandan, taraftarların bu maça ilgisi dolayısıyla Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde kuyruk oluştu.

