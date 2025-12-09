BIST 11.201
DOLAR 42,58
EURO 49,62
ALTIN 5.733,23
HABER /  SPOR

Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'nun kadro dışı bırakılmasının nedenleri ortaya çıktı. Brezilyalı stoperin performansının yetersiz bulunması ve teknik direktör Tedesco'ya "Beni neden oynatmıyorsun?" diyerek çıkışması kadro dışı kalmasına sebep oldu. Fenerbahçe yönetimi, devre arasında teklif gelmesi halinde Becao'nun satışına sıcak bakacak.

Abone ol

Sezon başında sakatlığını atlatarak sahalara dönen Rodrigo Becao, beklenen seviyeye ulaşamaması ve idman performansındaki düşüklük nedeniyle teknik heyetin radarına girmişti. Son gelişmelere göre kadro dışı kararının arka planında sadece yetersiz performans değil, teknik direktör Domenico Tedesco ile yaşanan gerginlik de bulunuyor. Becao'nun Tedesco'ya "Beni neden oynatmıyorsun?" diyerek hesap sorduğu ve bu davranışın bardağı taşıran son nokta olduğu belirtiliyor.

DEVRE ARASINDA AYRILIK PLANI MASADA

Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı savunmacıyla sezon devam ederken yolları ayırma kararı aldı. Devre arasında teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına sıcak bakılacak. Resmi bir talep çıkmaması halinde ise sözleşme feshinin gündeme gelebileceği kaydediliyor.

PARMA'DAN İLGİ VAR

İtalya'dan gelen haberlere göre Serie A ekiplerinden Parma, Becao ile ilgilenen ilk kulüp oldu. İtalyan temsilcisinin Fenerbahçe ile temas kurarak oyuncunun şartlarını öğrenmek için nabız yokladığı ileri sürüldü. Becao'nun Udinese dönemindeki performansı, Parma'nın dikkatini çeken başlıca unsur olarak gösteriliyor.

8.31 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENMİŞTİ

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu 2023-24 sezonu başında Udinese'den 8.31 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Beklentilerin yüksek olduğu tecrübeli stoper, yaşadığı sakatlık ve form sorunları nedeniyle istenen katkıyı sağlayamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'de yardım kuyruğunda beklerken vuruldu felç kaldı
Gazze'de yardım kuyruğunda beklerken vuruldu felç kaldı
İşkence davasında 4 sanığın cezası belli oldu! "Kararı istinafa taşıyacağız"
İşkence davasında 4 sanığın cezası belli oldu! "Kararı istinafa taşıyacağız"
Tera Yatırım Teknoloji Holding'de üst düzey atama
Tera Yatırım Teknoloji Holding'de üst düzey atama
Japonya'da 7,5 büyüklüğündeki depremde 34 kişi yaralandı
Japonya'da 7,5 büyüklüğündeki depremde 34 kişi yaralandı
Adli emaneti soyan Erdal Timurtaş gerçekte kimdir?! Meğer memur olmadan önce...
Adli emaneti soyan Erdal Timurtaş gerçekte kimdir?! Meğer memur olmadan önce...
"Futbolda bahis" soruşturmasında tutuklandı! Metehan Baltacı'nın ifadesi ortaya çıktı
"Futbolda bahis" soruşturmasında tutuklandı! Metehan Baltacı'nın ifadesi ortaya çıktı
Corendon Airlines'a Turquality'den iki ödül
Corendon Airlines'a Turquality'den iki ödül
Setur Marinaları Göcek'te iki marinayı devraldı
Setur Marinaları Göcek'te iki marinayı devraldı
Fenerbahçe eski başkan adayından Muhammed Salah'a 'gel' çağrısı
Fenerbahçe eski başkan adayından Muhammed Salah'a 'gel' çağrısı
Isparta'da kesik başlı çoban dehşeti! Bir il 4 gündür bu haberle çalkalanıyor
Isparta'da kesik başlı çoban dehşeti! Bir il 4 gündür bu haberle çalkalanıyor
Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatı
Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın fiyatı
Trump'tan AB'ye X tepkisi: "Çok kötü bir yöne gidiyor"
Trump'tan AB'ye X tepkisi: "Çok kötü bir yöne gidiyor"