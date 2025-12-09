BIST 11.182
DOLAR 42,58
EURO 49,65
ALTIN 5.755,85
HABER /  EKONOMİ

Emekli zammına zam hazırlığı! Ocak 2026 emekli zammı için son dakika kulisi

Emekli zammına zam hazırlığı! Ocak 2026 emekli zammı için son dakika kulisi

2026 Ocak zammı için milyonlarca emeklinin gözü açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamında. Tahminler emeklinin ocak zammının yüzde 12.5 civarında olacağı yönünde. Yaşanan ekonomik kriz sürecinde en büyük darbeyi alan emekli ise umudunu Ankara'ya bağlamış durumda. Başkentten gelen son kulis ise emekliyi heyecanlandırdı. Emeklinin ocak zammına da zam ihtimali var ve çalışma yapılıyor deniyor.

Abone ol

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasına sayılı günler kala, milyonlarca emeklinin alacağı zam tablosu artık büyük ölçüde şekillenmiş durumda. İlk beş aylık gerçekleşen enflasyon verileriyle hesaplandığında, Aralık ayının eklenmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık yüzde 12,5, memur ve memur emeklisinin ise toplu sözleşme farkıyla birlikte yaklaşık yüzde 18,5 zam alması bekleniyor. Bu oranlar, Aralık ayı verisinin eklenmesiyle birlikte emeklinin cebine yansıyacak ortalama artışı oluşturacak.

Emekliyi umutlandıran kulis
Ekonomik kriz sürecinin en fazla ezilen kesimi olan emekli umudunu Ankara'ya bağlamış durumda. Halk TV köşe yazarı Mehmet Akif Cenkci de başkentten emekliyi umutlandıran kulis bilgisini verdi. Cenkci'nin dediğine göre 'Ankara’da çok daha farklı bir atmosfer hissediliyor. Çalışma Bakanlığı’ndan bütçe birimlerine, siyasi kulislerden uzman raporlarına kadar birçok alanda dosyalar yeniden açılmış durumda'.

İddiaya göre Ankara'daki hareketliliğin sebebi emeklinin yüzde 12.5 olması muhtemel Ocak zammına 'refah zammı' yapma hazırlığı... 

Emekli Ocak zammı ne kadar olur?

Mehmet Akif Cenkci'nin aktardığı Ankara kulisine göre "emekliye refah zammı için masada ciddi bir seçenek konuşuluyor'. Cenkci bu seçeneği de şöyle açıkladı:

-Masada ciddi bir seçenek konuşuluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının memur emeklileriyle eşitlenmesi. Yani yüzde 12,5’in yüzde 18,5’e çıkarılması ve yaklaşık 6 puanlık bir refah payı verilmesi… Bu adım, en azından zam oranlarındaki ayrışmayı ortadan kaldırarak kısa vadede bir nefes sağlayabilir.


-Ankara’daki hareketlilik boşuna değil. Dosyalar boşuna açılmıyor. Çünkü herkes biliyor ki mevcut tablo sürdürülebilir değil. Emeklinin gerçek alım gücü eridikçe, sadece ekonomik değil toplumsal bir kırılma da derinleşiyor.

Yetmez ama…
-Umarım vazgeçilmez bir karar olur. Aralık ayı enflasyonu açıklandığı gün, milyonların gözü bir kez daha Ankara’ya çevrilecek. Çünkü belirlenecek zam oranı yalnızca bir maaş artışı değil; bu ülkenin emeklisine nasıl bir değer biçtiğinin de açık bir göstergesi olacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emekli Ocak zammına 'zam' yapılacak kulisi! Refah zammı hazırlığı var oranı da...
Foto Galeri Emekli Ocak zammına 'zam' yapılacak kulisi! Refah zammı hazırlığı var oranı da... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 350 milyon avro dış finansman sağladı! Bakan Şimşek: Programımıza olan güven devam ediyor
Türkiye 350 milyon avro dış finansman sağladı! Bakan Şimşek: Programımıza olan güven devam ediyor
TFF duyurdu! Bahis oynadığı tespit edilen 22 hakem PFDK'ye sevk edildi
TFF duyurdu! Bahis oynadığı tespit edilen 22 hakem PFDK'ye sevk edildi
Adli emanet bürolarında yaşanan hırsızlıklar! Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama
Adli emanet bürolarında yaşanan hırsızlıklar! Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama
Türkiye otoyol artış hızında Avrupa'nın zirvesinde! Bakan Uraloğlu 2028 hedefini açıkladı
Türkiye otoyol artış hızında Avrupa'nın zirvesinde! Bakan Uraloğlu 2028 hedefini açıkladı
Brann-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Brann-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Türkiye ile Macaristan arasında savunma alalında dikkat çeken anlaşmalar
Türkiye ile Macaristan arasında savunma alalında dikkat çeken anlaşmalar
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı
Gazze'de yardım kuyruğunda beklerken vuruldu felç kaldı
Gazze'de yardım kuyruğunda beklerken vuruldu felç kaldı
İşkence davasında 4 sanığın cezası belli oldu! "Kararı istinafa taşıyacağız"
İşkence davasında 4 sanığın cezası belli oldu! "Kararı istinafa taşıyacağız"
Tera Yatırım Teknoloji Holding'de üst düzey atama
Tera Yatırım Teknoloji Holding'de üst düzey atama
Japonya'da 7,5 büyüklüğündeki depremde 34 kişi yaralandı
Japonya'da 7,5 büyüklüğündeki depremde 34 kişi yaralandı
Adli emaneti soyan Erdal Timurtaş gerçekte kimdir?! Meğer memur olmadan önce...
Adli emaneti soyan Erdal Timurtaş gerçekte kimdir?! Meğer memur olmadan önce...