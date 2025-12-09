Emekli zammına zam hazırlığı! Ocak 2026 emekli zammı için son dakika kulisi

2026 Ocak zammı için milyonlarca emeklinin gözü açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamında. Tahminler emeklinin ocak zammının yüzde 12.5 civarında olacağı yönünde. Yaşanan ekonomik kriz sürecinde en büyük darbeyi alan emekli ise umudunu Ankara'ya bağlamış durumda. Başkentten gelen son kulis ise emekliyi heyecanlandırdı. Emeklinin ocak zammına da zam ihtimali var ve çalışma yapılıyor deniyor.

Abone ol

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasına sayılı günler kala, milyonlarca emeklinin alacağı zam tablosu artık büyük ölçüde şekillenmiş durumda. İlk beş aylık gerçekleşen enflasyon verileriyle hesaplandığında, Aralık ayının eklenmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık yüzde 12,5, memur ve memur emeklisinin ise toplu sözleşme farkıyla birlikte yaklaşık yüzde 18,5 zam alması bekleniyor. Bu oranlar, Aralık ayı verisinin eklenmesiyle birlikte emeklinin cebine yansıyacak ortalama artışı oluşturacak.

Emekliyi umutlandıran kulis

Ekonomik kriz sürecinin en fazla ezilen kesimi olan emekli umudunu Ankara'ya bağlamış durumda. Halk TV köşe yazarı Mehmet Akif Cenkci de başkentten emekliyi umutlandıran kulis bilgisini verdi. Cenkci'nin dediğine göre 'Ankara’da çok daha farklı bir atmosfer hissediliyor. Çalışma Bakanlığı’ndan bütçe birimlerine, siyasi kulislerden uzman raporlarına kadar birçok alanda dosyalar yeniden açılmış durumda'.

İddiaya göre Ankara'daki hareketliliğin sebebi emeklinin yüzde 12.5 olması muhtemel Ocak zammına 'refah zammı' yapma hazırlığı...

Emekli Ocak zammı ne kadar olur?

Mehmet Akif Cenkci'nin aktardığı Ankara kulisine göre "emekliye refah zammı için masada ciddi bir seçenek konuşuluyor'. Cenkci bu seçeneği de şöyle açıkladı:

-Masada ciddi bir seçenek konuşuluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının memur emeklileriyle eşitlenmesi. Yani yüzde 12,5’in yüzde 18,5’e çıkarılması ve yaklaşık 6 puanlık bir refah payı verilmesi… Bu adım, en azından zam oranlarındaki ayrışmayı ortadan kaldırarak kısa vadede bir nefes sağlayabilir.



-Ankara’daki hareketlilik boşuna değil. Dosyalar boşuna açılmıyor. Çünkü herkes biliyor ki mevcut tablo sürdürülebilir değil. Emeklinin gerçek alım gücü eridikçe, sadece ekonomik değil toplumsal bir kırılma da derinleşiyor.



Yetmez ama…

-Umarım vazgeçilmez bir karar olur. Aralık ayı enflasyonu açıklandığı gün, milyonların gözü bir kez daha Ankara’ya çevrilecek. Çünkü belirlenecek zam oranı yalnızca bir maaş artışı değil; bu ülkenin emeklisine nasıl bir değer biçtiğinin de açık bir göstergesi olacak.