Gazze'de yardım kuyruğunda beklerken vuruldu felç kaldı

Anadolu Ajansı
İsrail'in Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan bir yardım dağıtım noktasına düzenlediği saldırıda başından vurulan Filistinli Hamed Abdulkadir, geçirdiği ameliyatların ardından tamamen felç kaldı.

İsrail saldırısında ağır yaralanan Filistinli Hamed, hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Başından aldığı ağır yaralanma sonucu kafatasında ciddi bir hasar oluşan ve görme yetisini yitiren Hamed aynı zamanda yetersiz beslenmeyle de mücadele ediyor.

İsrail ablukası nedeniyle yaşanan ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği altında, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde kısıtlı tedavi imkanlarıyla hayatta kalma mücadelesi veriyor.

