KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Başbakan Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi. Bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ise yüzde 48,26 oranında oy elde etti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, KKTC'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Başbakan Ersin Tatar'ın seçim yarışını kazandığını duyurdu.

Ersin Tatar'ın yüzde 51,74 oy aldığını açıklayan Şefik, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı'nın ise yüzde 48,26 oranında oy elde ettiğini bildirdi.

Böylelikle KKTC Cumhurbaşkanlığında 5 sene sürecek Ersin Tatar dönemi başlamış oldu.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitmişti.