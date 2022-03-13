Kırklareli'de yarın okullar tatil mi 14 Mart valilik kar tatili açıklaması

Kırklareli'de yarın yani 14 Mart Pazartesi okullar tatil mi sorusu öğrencilerin gündeminde. 4 gündür etkili olan kar yağışı Kırklareli'yi esir aldı ve perşembe gününden itibaren okullar 4 gün tatil oldu. Peki Kırklareli'de okullar yarın tatil olacak mı, 14 Mart Kırklareli'de kar tatili için haberi için gözler Edirne Valisinin son dakika açıklamasında.

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KIRKLARELİ'de yarın yani 14 Mart Pazartesi günü okullar tatil mi araştırması öğrencilerin gündeminde. Son 35 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı Kırklareli'de 4 gündür kara teslim oldu. Olumsuzluklar yaşanmaması için Kırklareli Valisi okulları perşembe gününden itibaren tatil edildiğini açıkladı. Haftasonu ile birlikte kar tatili 4 gün oldu. Gece etkili olan kar yağışı bugün Kırklareli'yi terk ediyor, sıcaklıklar birkaç derece artıyor. Peki yarın Kırklareli'de okullar tatil olur mu, 14 Mart Kırklareli'de kar tatili son dakika açıklaması için gözler valiliğe çevrildi. Tatil haberinin akşam saatlerinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Yarın okullar tatil mi: Kırklareli Valiliği 14 Mart Pazartesi günü için henüz bir tatil kararı açıklanması bulunmadı. Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği pazar akşamına kadar valilik tarafından yapılacak açıklamayla belli olacak. Ancak bu kararda pazartesi günü yaşanacak hava durumu etkili olacak.

Bugün hava nasıl olacak:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Zonguldak Bolu ve Düzce hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Ordu, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı 4 derece artıyor: Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyinde bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bu illere kuvvetli kar yağışı uyarısı: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Ordu, Bingöl, Muş, Bitlis, ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın bu akşam saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.