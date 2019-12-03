Kip Kırmızı Çizgi Fitbol'u Sunar

Trump: “Erdoğan ile iyi anlaşıyorum"

Asgari ücret 2020 net ne kadar olacak son görüşme kararları

Ali Babacan'ın partisine katılacak HDP'li isim kim İsmail Saymaz açıkladı

2020 bayram tarihleri ne zaman kaç gün tatil olacak?

Pazar çadırı uçmasın diye tuttu ama kendisi uçtu