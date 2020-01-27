POLİTİKA

Süleyman Soylu depremzedeleri enkazdan çıkaran SuriyeIi Mahmud'a teşekkür etti

ELAZIĞ'daki depremde karı kocayı enkazdan kurtaran Suriyeli Mahmud el Osman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte bir kez daha yıkılan Dilek apartmanı enkazında görüştü.

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremde, Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın’ın binalarının yıkılması üzerine enkaz altından elleriyle kazarak çkaran Suriyeli Mahmut El Osman gündeme oturdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Dilek apartmanı enkazını incelemesi sırasında Suriyeli Mahmut El Osman ile bir araya geldi.

Bakan Koca kaybolan telefonu yerine yeni telefon hediye etti

Bakanlar Soylu ve Koca, Suriyeli Mahmut’a sarılarak teşekkür ederken enkazda arama kurtarma sırasında kaybolan telefonu yerine yeni bir telefon hediye etti.

"Biz 400 yıl aynı sancak altında yaşadık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mahmut’a teşekkür ederek şunları aktardı:
“Milletimiz her şeyin en iyisini en doğrusunu bilmektedir. Çok zor bir durumdayız. Herkes yapılması gerekeni hem de en güzel şekilde yapmaya çalışıyor. Allah milletimizden razı olsun. Mahmut’ta hakikaten insanlığın kendine vermiş olduğu vazifeyi yerine getirdi. Biz 400 yıl aynı sancak altında yaşadık. Biz kardeşiz. Bu kardeşliğimize devam ediyoruz. Aynı kıbleye doğru secde ediyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor. Bu zor günlerde el ele birlikteliğimiz ortaya koymaya çalışıyoruz.”

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