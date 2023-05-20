Kim hangi Partiye Neden Oy Verdi?

Her seçim sonrası cevabı en fazla merak edilen sor şudur; bu oyları bu partilere kimler verdi?.. Aslında temelde Erdoğan'a oy verenlerden kaçı AK Parti'ye oy vermedi ya da Kılıçdaroğlu'na oy verdiği halde CHP'ye kaç kişi oy vermedi gibi soruların cevabıdır aranan. Buna pek çok araştırma şirketi çalışır kuşkusuz. Ancak gerçek neticeye tam anlamıyla ulaşılamaz..

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Aslında rakamlara bakıldığı zaman geçişkenliğin fazla olduğu partiler ve adaylar arasında çok sürpriz, çok şaşırtıcı bir değişiklik olmadığını görüyoruz.. Yani seçim sabahı paylaşılan "bir oy TİP'e, bir oy Erdoğan'a" türü pusulalar biraz magazin kalmış .. Gerçek tam da öyle değil.. Peki ama nasıl?.

Önce sonuçları yazalım önümüze oradan baka baka yapalım analizimizi..

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CumhurbaşkanıErdoğan: %49.5 oy aldı...

AK Parti: %35.5

MHP: %10.07

Yeniden Refah Partisi: %2.82

Büyük Birlik Partisi: %0.99

İttifak içindeki partilerin aldıkları oyları topladığımızda neredeyse yaklaşık Erdoğan'ın aldığı oyu buluyoruz yani..

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Gelin bir de Kılıçdaroğlu'na bakalım..

Kemal Kılıçdaroğlu: %44.88

CHP: %25.33

İYİ Parti: %9.69

Yeşil Sol Parti: %8.81

Türkiye İşçi Partisi: %1.73

Bu partilerin oylarını topladığımız zaman ise Kılıçdaroğlu'nun aldığı oyun 1/1,5 puan kadar üzerinde çıktığını görüyoruz..

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AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de aldığına benzer bir oyla %36'ya yakın oy almış olması elbette orada başka partilere kayma olduğunun en net referansı. Aynı ittifak içinde bulunan YRP ve MHP'nin yaklaşık %13 aldığını düşünecek olursak kaymanın bu iki partiye olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu, aynı ittifak içinde olduklarından toplam sonucu çok da etkilemiyor..

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Kılıçdaroğlu için bakacak olursak durum daha ilginç. Eldeki verilere göre, Kılıçdaroğlu'nun kesin oy alacağını düşündüğü Sosyalist Güç İttifakı ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın pek de bekleneni vermediği sonucunu çıkarabiliriz. Bu iki ittifakın toplam oyu %11 civarında.. Sayısal olarak çok da fazla farketmediğini düşünebilirsiniz belki ama seçime katılım verilerine baktığınız zaman ilginç bir tablo ile karşılaşacaksınız.. Evet YSP'nin güçlü olduğu Doğu ve Güneydoğu'da Kılıçdroğlu'na fazla oy çıktı. Ama katılım oranlarına baktığınız zaman durum değişiyor.. Yaklaşık %75 - %81 bandında bir katılımla, en düşük katılımın buralarda olduğunu görüyoruz.. Yani aslında 'banko oy verir' denilen HDP-YSP seçmeni çok da öyle 'banko' oy vermemiş aslında.. Türkiye genelinde seçime katılım oranı %88 civarında. Eğer HDP'nin güçlü olduğu yerlerde de yüksek olsaydı bu oran ortalamada %92'lerin üstünde çıkacaktı.. Ve belki de o zaman durum değişebilirdi..

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Tabi bu dünyayı kendi perspektifinden görüp kompartmanlara ayıran Bekir Ağırdır gibi toplumdan uzak araştırmacıların verdiği gazla kurulmuş bir oyundu. Çöktü..



Türkiye sosyolojisinden bîhaber bu tiplerin, kafasına göre; "...şunlar islamcı bunu seçerler, bunlar Kürt şuna oy verirler, bunlar seküler şunu seçmezler..." falan gibi siyaset mühendisliğine kalkışmalarının sonuçlarını görüyoruz..



Aslına bakarsanız Meral Akşener başından beri haklıydı.. Belki de Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu aday olsaydı başka bir şey olabilirdi.. "Kürtler oy vermezler, Aleviler tercih etmezler" falan gibi masa başında uydurulmuş hikayelerle Kemal Kılıçdaroğlu'nu sahaya sürdüler. Bir de AK Parti siyasetinden dışlanmış isimlerle muhafazakar seçmeni alacaklarına inandılar. Kürtlerin 'toptan' bir tercih yapan homojen bir grup olmadığını, muhafazakarların her namaz kılanın peşinden gitmediğini ya da CB adayının Alevi ya da sünni olmasının kimsenin umurunda olmadığını da bu vesileyle gördüler..

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Şimdi ikinci tur için oyun planları üzerinde çalışıyorlar.. Yine yanlış yapıyorlar yani.. Hâlâ anlamadıkları şu.. Erdoğan gerçek, sahici bir lider.. Bir şeye çalışmıyor.. Mış gibi yapmıyor.. Bırakın artık çalışmayı. Kendiniz olun biraz..