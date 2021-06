Kemal Bey gizli HDP eş başkanı mı?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP aşkı ‘Pes’ dedirtiyor…

Resmen bir akıl tutulması bu…

Gözünü öyle bir Tayyip Erdoğan düşmanlığı bürümüş ki ne kadar Türkiye düşmanı varsa dostu olmuş adeta…

Tayyip Erdoğan düşman, HDP dost…

Tayyip Erdoğan düşman, PKK dost…

Tayyip Erdoğan düşman, FETÖ dost…

Tayyip Erdoğan düşman; ABD, AB, İsrail, Yunanistan, Ermenistan dost!

HDP’nin kapanmaması için yollara düştü!

Yok efendim ‘HDP kapatılamaz, bu demokrasiye darbedir. Kapatma davası açan Savcı büyük yanlış yapıyor’muş!

Peki bu Kemal Kılıçdaroğlu, milletin oylarının %46,58'ini alan AK Parti'ye yönelik 2008 yılında açılan kapatma davası için "Savcı görevini yaptı" yorumunda bulunan şahıs değil miydi?

Yok efendim Batı’da böyle kapatma davaları yokmuş!

Yok efendim Batı’da milletvekilliği düşürme yokmuş!

Kocaman bir yalan!

Bir...

Batının hiçbir ülkesinde böylesine terör örgütünün siyasi kanadı olmuş ne bir parti var ne de terör örgütü adına parlamentolarında milletvekilleri...

İki...

Batı Anayasalarında hem parti kapatma maddeleri hem de milletvekilliğinin dokunulmazlığını kaldıran maddeler var!

HDP’nin terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı olduğunu inkar etmek mümkün mü?

HDP’nin kuruluş talimatını terörist başı Abdullah Öcalan vermiştir…

Tarih: 18 Ekim 2012

HDP’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına veriliyor…

O günlerde bugün cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş bakın ne diyor;

“HDP Sayın Öcalan’ın çok önemsediği bir projedir. Kendisinin özellikle son 20 yılını adadığı bir projedir.”

İşte HDP bu!

İŞTE O GÜN HDP AÇILMADAN KAPATILMALIYDI!

Sessiz kalındı!

Dünyanın hiçbir ülkesinde, terör örgütü ile resmen ilişkili olan böyle bir parti barındırılmaz…

Kanunlar böylesine geç işlemez!

Yani böyle partilere karşı devlet hoşgörü tanımaz!

Almanya Anayasası demiştik ya…

CHP'de HDP aşkına tutulanlar iyi okuyun...

İşte Batı’nın en demokratik ülkesi denilen Almanya’nın Anayasası…

Elimde “Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland” yani Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası var.

Siyasi partiler ve milletvekilleri ile ilgili maddeleri sizlere sunmak istiyorum…

İyi okuyun…

Madde 21 (Siyasi Partiler)

1- Siyasi Partiler, halkın siyasi iradesinin oluşumuna katılırlar. Kurulmaları serbesttir. İç düzenlerinin demokratik ilkelere uygun olması şarttır. Maddi kaynakları ve harcamaları ile mal varlıkları hakkında kamu önünde hesap vermek zorundadırlar.

2-Amaçlarına ve taraftarlarının tutumuna göre, özgür ve demokratik temel düzeni zedelemek veya ortadan kaldırmak veya Almanya Federal Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye sokmak eğilimini gösteren siyasi partiler, Anayasa’ya aykırıdırlar. Anayasaya aykırılık hakkında Federal Anayasa Mahkemesi karar verir.

(Şimdi bunu okuduğunuz zaman HDP gibi bir partinin Almanya’da barınması mümkün mü? Net şekilde Anayasaya aykırı deniliyor… Ve kararı Anayasa Mahkemesine bırakıyor…

Bizden farkı ne?)

Gelelim Milletvekili dokunulmazlığına…

Hani dokunulmazlığı kaldırılınca Meclise yatak atan HDP’lieski sözde vekile…

Ve o yolda olan arkadaşlarına...

Federal Almanya Anayasası; Madde 46 (Milletvekili dokunulmazlığı)

Bakın ne diyor;

2- Bir milletvekili suçüstü halinde veya ertesi gün tutuklanmış olmadıkça, cezayı gerektiren bir eylemden dolayı ancak Federal Meclisin izniyle hesap vermeye çağrılabilir veya tutuklanabilir.

3-Bunun dışında, bir milletvekilinin kişisel özgürlüğünün her türlü sınırlandırılması veya 18. Maddeye göre aleyhinde bir işlem yapılabilmesi için de Federal Meclisin izni aranır.

4-Bir milletvekili hakkındaki her türlü ceza davası, 18. maddeye göre aleyhinde yapılan her çeşit işlem ve her tutuklama ve kişisel özgürlüğünün sınırlandırılması önlemi, Federal Meclisin istemesi üzerine ertelenir.

Peki 3. maddede atıf yapılan 18. madde ne diyor.

(Özgür demokratik temel düzene karşı mücadele amacıyla kötüye kullanan kimsenin temel hakları kaybettirilir. Hakkın kaybettirilmesine ve bunun kapsamına Federal Anayasa Mahkemesi karar verir.)

İşte ‘Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland’ın(Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası) “Siyasi Partiler ve Milletvekilleri ile ilgili maddesi” gerek parti kapatma gerekse de milletvekili dokunulmazlıkları için kelime kelime bunu yazıyor!

Var mı anlamayan!

Ne deniyor Almanya’da siyasi partiler için...

“Özgür ve demokratik temel düzeni zedelemek veya ortadan kaldırmak ya da Almanya Federal Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye sokmak eğilimini gösteren siyasi partiler, Anayasa’ya aykırıdırlar.”

Peki HDP ne yapıyor?

PKK’nın siyasi kanadı olarak çalışmıyor mu?

Çalışıyor…

PKK’ya terör örgütü diyebiliyor mu?

Diyemiyor…

Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını tehlikeye sokan girişimlerde bulunmuyor mu?

Bulunuyor!

Almanya’da Milletvekilleri için ne diyor yasa;

"Milletvekilliklerini özgür, demokratik temel düzene karşı mücadele amacıyla kötüye kullananların temel hakları kaybettirilir. Hakkın kaybettirilmesine ve bunun kapsamına Federal Anayasa Mahkemesi karar verir."

Peki HDP Milletvekilleri ne yapıyor?

Terör örgütü PKK’nın sözcülüğünü!

Özgür ve demokratik temel düzene karşı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını kötüye kullanıyorlar...

Akıbetleri Anayasada yazıyor!

Temel hakları kaybettirilir!

İşte Almanya Anayasası bu kadar net!

Şimdi soralım...

HDP Almanya'da siyasi parti olarak yer alabilir mi?

Bazıları diyecek ki ‘Almanya Anayasasında yazıyor ama Almanya’da hiçbir parti kapanmadı, hiçbir milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmadı!’

Evet!

Ama Almanya’da hiçbir siyasi parti ve hiçbir milletvekili terör örgütleri ile ilişkili değil, Almanya’da hiçbir siyasi parti anayasal suç işlemiyor, Almanya’da hiçbir siyasi parti devletinin yıkılmasını istemiyor!

Ya HDP ve vekilleri ne yapıyor!

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Hanım ne yapıyor?

Susuyor…

Kemal Bey yoksa gizli HDP eş başkanı mı?

HDP kapanmadan HDP milletvekillerini CHP’ye davet ederse şaşırmayın!..

Bekleyin!..

YCHP’nin HDP aşkı Leyla ile Mecnun misali “Kemal ile Selo aşkına “ dönüşmüş “İlanı Aşk” edilmiş besbelli!

Kahvaltıda Kemal Bey içinde yer ayırsınlar !

Baş köşede!..

Milletvekilinize, parti sözcünüze ‘İT’ diyorlar, susuyorsunuz…

Kahraman Mehmetçiği “Çocuk katili İsrail askerlerine benzetiyorlar” susuyorsunuz…

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıkılmalıdır, katildir” diyorlar,susuyorsunuz…

Sayalım mı daha…

HDP’nin ve milletvekillerinin her türlü devlet karşıtı söylemine karşı süt dökmüş kedi gibi duruş sergiliyorsunuz…

Ne için…

Tayyip Erdoğan gitsin diye…

Yazıklar olsun…

Gelelim bugünkü kapatma davasına!

Nafile…

Neden mi?

HDP daha önceki kapatma davaları öncesi gibi yedeğini çoktan hazırlamış…

Tıpkı HDP gibi, PKK gibi “özerklik” hayalleri kuran bu partinin adı DBP.

HDP’den seçildikten sonra istifa eden bir milletvekili DBP’yegeçmiş ve TBMM’de temsil ediliyor.

HDP gidecek DBP gelecek!

HDP tabii ki kapatılmalı...

Ama böyle kapatmalar çözüm üretmiyor!

PKK ile silahlı mücadelede başarı gösteren Türkiye, terörün siyasi ayağı ile de kararlı mücadelesini vermeli. Terör örgütü ile en küçük ilişkisi olan, örgüt elebaşının adını ağzına alanın siyaset yapamayacağı bir hukuk düzeni kurulmalı…

Nokta!..

Madem yeni Anayasa;

O zaman Yeni Anayasa da mutlaka yer almalı.