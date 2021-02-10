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Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye genelinde işsizlik, Ekim, Kasım, Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde, yıllık bazda 0.4 puanlık düşerek yüzde 12.9'a geriledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım 2020 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, bu dönemde tarım dışı işsizlik de 0.6 puanlık azalış ile yüzde 14.8'e geriledi.

Bu dönemde, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişiye gerilerken, istihdam edilenlerin sayısı da 1 milyon 103 bin kişi azalarak 27 milyon 66 bin kişiye, istihdam oranı da 2.7 puanlık azalış ile yüzde 42.9'a düştü.

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