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Kamyonun altında kalarak ölen doktor için çalıştığı hastaneden açıklama! 36 saat nöbet mi tutmuştu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kamyonun altında kalarak ölen doktor için çalıştığı hastaneden açıklama! 36 saat nöbet mi tutmuştu?

Ankara'da 36 saat tuttuğu nöbet sonrası direksiyon başında uyuyakalmasıyla duran kamyona çarparak feci bir kaza sonucu hayatına kaybeden Dr. Rümeysa Berin Şen için Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği açıklama yaptı.

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Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği, trafik kazasında ölen Dr. Rümeysa Berin Şen'in "cuma gecesi normal nöbetini tuttuğu, cumartesi sabah nöbet bitiminde evine giderken acı olayın meydana geldiğini" bildirerek, "36 saat nöbet nedeniyle olayın gerçekleştiğine ilişkin iddiaların üzüntüleri artırdığını" belirtti.

Başhekimliğin açıklamasında, elim kazada hayatını kaybeden Ankara Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistanı Dr. Rümeysa Berin Şen için anma programı düzenlendiği belirtildi.

"Çok sevdiğimiz bir ekip arkadaşımızı genç yaşında sonsuzluğa uğurlamak hepimizi derinden sarstı." ifadesinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Doktor Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir.

Vatandaşlarımızın her türlü sağlık ihtiyacını karşılamak için bütün camiamız gayretle çalışmaktadır. Özellikle salgın döneminde olağanüstü bir özveriyle çalışan biz sağlık çalışanlarının yükünün daha da katlandığı bir gerçektir. Elbette çalışma arkadaşlarımızla birlikte en önemli görevimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini insanımıza yakışır şekilde sunmaktır.

İnsanımızı daha da sağlıklı kılma mücadelemizin ana unsuru olan hekimlerimizin çalışma şartlarını daha da iyileştirmek için dün olduğu gibi bugün de azimle çalışmaktayız. Bu vesileyle fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun."

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