Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobil çarpıştı 3 ölü 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta M.O. idaresindeki 46 ADL 262 plakalı ambulans, Elbistan-Göksun kara yolundaki Karaelbistan Mahallesi Şehitlik mevkiinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 D 7508 plakalı otomobil ile çarpıştı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Sağlık personeli olduğu öğrenilen 3 kişinin Elbistan Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.