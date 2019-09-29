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Kadına şiddet Funda Arar’ı ağlattı

Türk pop müziğinin tecrübeli ismi Funda Arar, "Bugün çocukların gözleri önünde anneler öldürülüyor, kadınlar akıl almaz şekillerde şiddet görüyor ve hatta katlediliyor. Buna artık bir son vermek gerekiyor" dedi ve gözyaşlarını tutamadı.

Başarılı sanatçı Funda Arar, dün akşam Vadi Açıkhava’da sahne aldı. Kalabalık dansçı grubunun hazırladığı özel gösteri ile sahne açılışını yapan Arar, “Yak Gel” sonrası “Haberin Var mı” ile devam etti. Konsere Songül Sarpbaş imzalı bacak yırtmaçlı swaroski taşlarla süslenmiş gri elbise ile çıkan Arar, ikinci bölümde beyaz maskülen bir kıyafet giydi.

“Neyse” isimli şarkısının sonunda gözyaşlarına hakim olamayan Funda Arar, duygularını şöyle dile getirdi: “Bu şarkıda aklıma şiddet gören kadınlar geliyor. Bugün çocukların gözleri önünde anneler öldürülüyor, kadınlar akıl almaz şekillerde şiddet görüyor ve hatta katlediliyor. Buna artık bir son vermek gerekiyor.”

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