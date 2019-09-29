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Zeytinburnu'nda derbi maç cinayeti

Zeytinburnu'nda Ruhi P. isimli şahıs, derbi maç sırasında tartıştığı arkadaşı Levent T.'yi bıçaklayarak öldürdü.

Olay sabah saatlerinde Zeytinburnu'nda yaşandı. İddiaya göre dün Zeytinburnu'nda bir birahanede birlikte Galatasaray Fenerbahçe derbisini izleyen Ruhi P. ve Levent T. isimli iki arkadaş tartıştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce, çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı.
Bu sabah silahını alan Levent T., Ruhi P.'nin Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık

Sokak'ta bulunan evine geldi. Ruhi P.'ye mesaj atan Levent T., aşağı inmesini istedi. Evdeki bıçağını alan Ruhi P. apartmanın önüne indi. İddiaya göre burada tekrar tartışan taraflardan Levent T., Ruhi P.'ye silahla ateş etti ancak isabet ettiremedi. Bıçağını çıkartan Ruhi P. ise Levent T.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Levent T. olay yerinde hayatını kaybederken, Ruhi P. ise polisi arayarak teslim oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili tahkikat başlattı.

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