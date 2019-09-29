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Bir gün önce aldığı otomobil cayır cayır yandı

Antalya’da bir kişinin ikinci el satın aldığı otomobili cayır cayır yandı. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Konyaaltı Sahili Beach Park’ta meydana geldi. Taha Demirel isimli genç bir gün önce Konya’dan ikinci el aldığı otomobiliyle Beach Park’a yemeğe geldi. Demirel’in otoparka park ettiği 32 AAP 502 araçtan bir süre sonra alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören güvenlik ekipleri hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. İtfaiyenin müdahalesine rağmen otomobilin büyük bölümü yandı. Taha Demirel’in otomobilini bir gün önce Konya’dan ikinci el satın aldığı öğrenildi. Kundaklama ihtimaline karşı olay yeri inceleme ekipleri de araç üzerinde çalışma yaptı.

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