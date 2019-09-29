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Kendisine son anda yol veren sürücüye bakarken, direğe çarptı

Kanada’da son anda kendisine yol veren bir sürücüye dik bakışlar atarak kaldırıma yürüyen adamın direğe çarptığı anlar sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Hamilton şehrinde bir aracın yol kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, seyir halindeki aracın yolun karşısına geçen yayaya son anda yol vermek için durduğu, yayanın ise sürücüye dik bakışlar attığı görülüyor. Görüntünün devamında ise, gözünü sürücüden ayırmayan yayanın kaldırıma çıktığı ancak elektrik direğini fark etmeyerek çarptığı görülüyor. İzleyenlere tebessüm ettiren görüntü, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

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