GÜNCEL

Jet soygunda 10 tutuklama

Gaziantep’te bir petrol istasyonunu 90 saniyede soyan 10 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi’nde geçtiğimiz Pazartesi günü yüzleri maskeli 7 kişi, kiralık araçla geldikleri Yeşilvadi Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda çalışanları av tüfekleriyle etkisiz hale getirerek, kasadaki ve çalışanların ceplerinde bulunan toplam 150 bin lira ile 10 bin lira değerindeki sigara ve 5 bin liralık yakıt çeklerini alarak kaçmıştı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, izledikleri güvenlik kameralarında soyguncuların 90 saniyede kasaları boşaltarak kayıplara karıştığını belirlerken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatmıştı. Ekipler yaptıkları fiziki ve teknik çalışmalar sonucu şüphelilerin kimliklerini belirlerken, olayda 3 kişinin de gözcülük yaptığını tespit etmişti. Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüpheliler, olaydan 5 gün sonra adreslerine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çalınan paranın 50 bin lirasını da ele geçiren polisler, 10 şüpheliyi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolü için Şehitkamil Devlet Hastanesine, ardından adliyeye sevk etmişti. Nöbetçi savcılık tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 10 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erken seçim olacak mı Numan Kurtulmuş açıkladı!
Yargıtay'dan emsal olacak karar! İşçiye bakışla ve sözle taciz işten atılma sebebi
Erdoğan'dan Ege Üniversitesi'ne müjde! Hastanenin yapımı 2020'de başlıyor
Herkes merak ediyordu! Volkan Demirel maçı bakın nerede takip etti!
Ahmet Davutoğlu partiyi ne zaman kuracak yakın çevresinden açıklama geldi
AFAD duyurdu! Muğla'da büyük deprem
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bir Aile Hikayesi 16. bölüm fragmanı
Avcılar'da 3 bloktan oluşan 30 daireli bina mühürlendi
Star TV yıldız kaynayan dizinin fişini çekti sevenleri ise kazan kaldırdı
Kavşakta “drift” yapan sürücü kamerada
Her Yerde Sen 16. bölüm fragmanı
Hayranları havalara uçtu Mahsun Kırmızıgül'den yıllar sonra bir ilk
Dodan'ın mikrofonu 'Kürtçe şarkı yasak' denilerek elinden alındı
Acılı babanın çığlığı: Bu canavarın yakalanmasını istiyoruz