GÜNCEL

İşçiler inşaatın tepesinde halay çekti

Denizli’de inşaatın tepesinde işçilerin bir anda halaya durmaları ilginç görüntüler oluşturdu. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüde inşaatın tepesinde 5 işçi halay çekerken, diğer işçilerin ise onlara aldırış etmeden çalışmalarına devam ettiği görüldü.

İlginç olay, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi’nde yapımı devam eden 4 katlı bir inşaatın en üst katında yaşandı. İnşaatın 4. kat seviyesinin yapımı sırasında işçiler telefonlarından açtıkları müzikle bir anda halay çekmeye başladı. Eline mendil alan işçilerden biri halay başı olurken, diğer 4 işçi de kendisini çevreden izleyen vatandaşların ve çalışma arkadaşlarının şaşkın bakışlarına aldırmadan halaya geçti. Kafalarında baretlerle halay çeken işçileri görenler ise kahkahalara boğuldu. Yerden onlarca metre yükseklikte işçilerin halay çektiğini gören bir vatandaş, cep telefonuna sarılarak o anları kaydetti.

Çekilen görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından altına yapılan yorumlar ise en az görüntü kadar görenleri güldürdü. Video Denizli’de sosyal medya kullanıcıları tarafından en fazla izlenen ve paylaşılan görüntüler arasında yer aldı.

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