İtalyan Başbakanı Meloni, Papa ile Trump polemiğinde safını seçti

İtalyan Başbakanı Meloni, Papa ile Trump polemiğinde safını seçti

ABD Başkanı Donald Trump ile Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo arasında yaşanan gerilim, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin devreye girmesiyle uluslararası bir tartışmaya dönüştü. Trump’ın Papa’ya yönelik sert ifadelerine açık şekilde karşı çıkan Meloni, bu sözleri “kabul edilemez” olarak nitelendirirken, taraflar arasındaki polemik küresel siyasette yeni bir gerilim başlığı haline geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo arasında artan gerilim, uluslararası siyasete de yansıdı. Trump’ın Papa’ya yönelik sert eleştirileri sonrası İtalya Başbakanı Giorgia Meloni dikkat çeken bir çıkış yaparak söz konusu ifadeleri “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Trump'tan Papa'ya sert sözler

Trump, Papa Leo’yu “zayıf” ve “dış politika açısından yetersiz” olarak nitelendirirken, özellikle İran savaşı ve göç politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle ilk Amerikalı papa olan 14. Leo'yu hedef aldı.

Papa’nın barış çağrılarına karşı çıkan Trump’ın, kendisini Hz. İsa’ya benzeten bir görsel paylaşması da tartışmaları daha da büyüttü.

Meloni'den tepki

İtalya Başbakanı Meloni ise Trump’ın açıklamalarına doğrudan karşı çıkan ilk başbakan  oldu. Meloni, şu ifadeleri kullandı:

“Trump’ın Kutsal Baba’ya yönelik sözleri kabul edilemez. Papa Katolik Kilisesi’nin başıdır ve barış çağrısı yapması ile savaşları kınaması doğru ve normaldir.”

Meloni’nin bu çıkışı, Trump’ın Avrupa'dan Hürmüz Boğazının açılması konusunda destek beklediği bir dönemde geldiği için de dikkat çekti. 

Papa da geri adım atmadı

Papa Leo ise eleştirilere rağmen geri adım atmayarak barış mesajlarını sürdürdü. ABD yönetiminden çekinmediğini vurgulayan Papa, savaş karşıtı duruşunu koruyacağını ifade etti. Papa Leo, "Trump yönetiminden korkum yok. İncil’in mesajını dile getirmekten çekinmem. Biz siyasetçi değiliz. Dış politikaya onun anlayabileceği perspektiften yaklaşmayız, ancak ben İncil’in mesajına, bir barış elçisi olarak, inanıyorum.” ifadelerini kullandı. 

Uluslararası gerilim

Trump ile Papa arasındaki söz düellosu, yalnızca dini bir tartışma olmaktan çıkıp uluslararası siyasetin önemli başlıklarından biri haline geldi. Meloni’nin devreye girmesiyle birlikte kriz, ABD-Avrupa ilişkileri ve Vatikan diplomasisi açısından da yeni bir boyut kazandı.

Öte yandan Meloni'nin karşı çıkışı Vatikan'a ev sahipliği yapması nedeniyle daha da anlam kazanıyor. Zira Vatikan, resmi adıyla Vatikan Şehir Devleti, İtalya'nın Roma kentiyle çevrili, denize kıyısı olmayan bir ülke ve şehir devletidir. 4

