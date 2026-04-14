İstanbul merkezli 7 ilde tefecilere operasyon: 36 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde tefecilere operasyon: 36 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tefecilere yönelik soruşturma başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 36 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 7 ilde tefecilere yönelik operasyon başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Örgüt Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak ve Tefecilik' suçlarını işledikleri tespit edilen 36 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Soruşturma kapsamında 36 şüphelinin yakalanması hedefleniyor.
Operasyon İstanbul, Muğla, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Siirt ve Bitlis illerinde gerçekleştiriliyor.

Toplam 49 adreste eş zamanlı arama yapılmasına karar verildi.
Suça konu delillere ve eşyalara el konulması planlanıyor.
Şüphelilerin gözaltına alınarak savcılıkta hazır edilmesi talimatı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Bașsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında 'Örgüt Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak ve Tefecilik' suçlarını işledikleri tespit edilen 36 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul, Muğla, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Siirt ve Bitlis illerinde tespit edilen toplam 49 adreste 14 Nisan 2026 günü eş zamanlı arama yapılmasına, suça konu delillere ve eşyalara el konulmasına, şüphelilerin gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesine yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."

