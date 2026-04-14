İstanbul merkezli 7 ilde tefecilere operasyon: 36 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tefecilere yönelik soruşturma başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 36 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Bașsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında 'Örgüt Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak ve Tefecilik' suçlarını işledikleri tespit edilen 36 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul, Muğla, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Siirt ve Bitlis illerinde tespit edilen toplam 49 adreste 14 Nisan 2026 günü eş zamanlı arama yapılmasına, suça konu delillere ve eşyalara el konulmasına, şüphelilerin gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesine yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."