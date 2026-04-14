Premier Lig'de Leeds United, 45 yıl aradan sonra Old Trafford'da galip geldi

İngiltere Premier Lig'de Leeds United, Manchester United'ı 2-1 yenerek 45 yıl aradan sonra Old Trafford'da galip geldi.

İngiltere Premier Lig’in 32. haftasında oynanan karşılaşmada Leeds United, maçın 5. ve 29. dakikasında Noah Okafor'un golüyle 2-0 öne geçti.

Manchester United, 56. dakikada Lisandro Martinez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken 69. dakikada Casemiro ile farkı 1'e indirdi.

Karşılaşma, Leeds United'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla 15. sıradaki Leeds United, puanını 36 yaparken 3'üncü Manchester United, 55 puanda kaldı.

