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İstanbul'da 'turuncu' alarm! Vali Yerlikaya haritayı paylaşıp saati duyurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da 'turuncu' alarm! Vali Yerlikaya haritayı paylaşıp saati duyurdu

İSTANBUL'da yaşayanlar dikkat! Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor. Vali Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve saat vererek uyardı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yarından itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından İstanbul için turuncu uyarı paylaşımı yapan Vali Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular, perşembe sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım" ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji'nin sitesinde yer alan İstanbul için 5 günlük hava durumu raporu şöyle:

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