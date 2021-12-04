BIST 1.910
DOLAR 13,72
EURO 15,54
ALTIN 786,53
GÜNCEL

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 10 şüpheli gözaltında

Anadolu Ajansı

 İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mahir Ünal'ı kızdıran açılış! Zaten kimse gelmemiş ki...
Mahir Ünal'ı kızdıran açılış! Zaten kimse gelmemiş ki...
Nevşin Mengü'den 'Çin modeli' yorumu: Doğu Perinçek kazandı ardakadaşlar...
Nevşin Mengü'den 'Çin modeli' yorumu: Doğu Perinçek kazandı ardakadaşlar...
Kaderimin Oyunu 2. bölüm fragmanı
Kaderimin Oyunu 2. bölüm fragmanı
Aziz 6. bölüm fragmanı
Aziz 6. bölüm fragmanı
Kıbrıs Zafere Doğru 17. bölüm fragmanı
Kıbrıs Zafere Doğru 17. bölüm fragmanı
Üç Kuruş 6. bölüm fragmanı
Üç Kuruş 6. bölüm fragmanı
Şanlıurfa'da husumetli aileler birbirine girdi! Kavga anı kamerada
Şanlıurfa'da husumetli aileler birbirine girdi! Kavga anı kamerada
Muş'ta bir anlık dikkatsizliğin sonu kötü bitti! 15 araca hasar verdi
Muş'ta bir anlık dikkatsizliğin sonu kötü bitti! 15 araca hasar verdi
Ataşehir'de otomobille kamyonetin çarpışması kamerada
Ataşehir'de otomobille kamyonetin çarpışması kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli öğretmen atamasını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli öğretmen atamasını yaptı