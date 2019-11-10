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İstanbul Pendik'te düğünde silahlı saldırı 1 ölü 2 yaralı

İSTANBUM Pendik'te 3 kişi, sokak düğününe davetli olarak gelen bir baba ve 2 oğluna, düğün alanının yakınında silahlı saldırıda bulundu. Baba ve 1 oğlu yaralanırken, diğer oğul hayatını kaybetti.

İSTANBUL Pendik'teki silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi Yeniasır Caddesi'nde, bir düğüne davetli olarak gelen grup, daha önce aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen üç kişiyle karşılaştı.

Gruptakiler, bu kişilere pompalı tüfek ve tabancayla ateş etti.

Saldırıda, Şenol, İlyas ve Murat Kara yaralandı.

Yaralılar Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Saldırıda ağır yaralanan Şenol Kara, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki kişinin tedavisi ise sürüyor.

Bu arada, vurulan kişilerin baba ve iki oğlu olduğu belirtildi.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırı sonrasında araçla kaçan 3 şüpheliyi olayda kullandıkları pompalı tüfek ve tabancayla yakaladı.

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