Kılıçdaroğlu'nun iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net açıklama: Satımı söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada cumhuriyet kavramının istismarını yapmadıklarını ve hizmetlerinin buna şahit olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu'nun iddiasına cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği Sakarya'daki tank palet fabrikasının kapanmayacağını dile getirerek şunları kaydetti:

Tank palet fabrikasının satışı söz konusu değil

İnşası süren Anadolu çıkarma gemimiz kendi alanınla sayılı eserlerden biri olacak. 2023 yılında kendi milli savaş uçağımızı göklerde görerek kritik bir eşiği geride bırakmış olacağız. ATAK'tan sonra Gökbey'i üretiyoruz. Bayraktar ve ANKA'dan sonra Akıncı ile bu alandaki üstünlüğü daha da pekiştiriyoruz. Yerli uçağımız dahil ihtiyacımız olan motoru üretecek projemiz hızla ilerliyor. Sakarya'daki tank palet fabrikası işletme hakkı devri sözleşmesini diline dolayanlar sürekli ortalığı karıştırmaya gayret ediyorlar. Bu işin istismarını yapanlara sorun satış nedir, işletme devri nedir?

Bunlar Kocaeli'nde SEKA kağıt fabrikası sürekli zararda biz kalktık dedik ki fabrikayı kapatma kararı aldık. İşçileri belediyeye devrettik. Burayı müze haline getirdik. Şu anda orası milli park haline dönüştürüldü. Sakarya'daki tank palet fabrikasının satışı söz konusu değil. Yüzde 50 Katar, yüzde 50 Türk ortaklık var. Dürüst olun samimi olun, biz netice diyoruz, siz farklı yaklaşıyorsunuz. Hakikatle yüzleşmek bazılarının işine gelmiyor.