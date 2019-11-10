Fatih Terim: "Bugün galip geldik diye dünü unuttuk gibi bir şey yok."

Fatih Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Gaziantep deplasmanında yerli oyunculara şans vermesiyle ilgili bir soru üzerine Terim, "Bunu yerli ve yabancıya bağlamamak lazım. Bize Galatasaray'da formayı alınca bırakmamayı öğrettiler. O forma için mücadele etmeyi öğrettiler. Biz de formayı alanların bırakmamasını diliyoruz. Onun için formayı alan, bırakmama adına böyle bir mücadele göstermiş olabilir." diye konuştu.

Özellikle ilk yarı istedikleri Galatasaray'a yakın bir mücadele olduğuna dikkati çeken tecrübeli teknik adam, "Bazı oyuncuları yorulana kadar, bunların başında Ömer Bayram geliyor, hiç çıkarmak istemedim ama mecburen oyundan aldım. Çok ciddi ve disiplinli oynadılar. İlk yarıda hiç pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. İkinci yarıda iyi çıkışlar oldu. Çabuk hücumlar bulduk. Neye yoruyorum, buna bir espriyle karşılık vereyim, her halde Real Madrid maçında Gaziantep'i düşünüyorlardı." ifadelerini kullandı.

Terim, takıma kırgınlığı olup olmadığı yönündeki soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Prensip olarak oyuncularıma kırgınlığım varsa bile bunu yansıtan bir insan değilim. Ne kadar kırılsanız da onları sevmek ve beraber çalışmak zorundasınız. Sorumluluğu üzerinize almak zorundasınız. Hislerinizi negatif olarak belli edemezsiniz. Öyle bir durumum da yok. Gerçekten çok üzüldüm. Açıkçası uyumadım. Hakikaten çok üzüldüm. Kalp ağrım da geçmiş değil. Mağlubiyeti hak edebilirsiniz, buna itirazım yok. Biz çok mağlup olduk. Eğer orada mücadele etmiyorsanız, bu beni üzer. Ben oyuncularıma hep söylerim, üzerlerindeki formanın ne anlama geldiği çok açık. Yoksa çıkıp mücadele ettin, sana kimsenin bir şey diyecek hali yok. Sonuçta Real Madrid ile oynuyorsun. Ayrıca sonucun ne olduğu da beni ilgilendirmiyor. Sonuçta ikisinde de 3 puan kaybediyorsun. Ağır bir mağlubiyet ama Galatasaray'a yakışır şekilde kaybedersen, sana kimsenin bir şey dediği yok. Bunun için bir şey demem de üzülmem de. Bu şekilde, dünyanın seyrettiği bir ortamda, Galatasaray markası ortadayken bunu yapmaya kimsenin hakkı yok diye üzüldüm. Herhalde o nedenle yüzüme yansıyor. Bugün galip geldik diye dünü unuttuk gibi bir şey yok. Hiç bir oyuncuma kırgınlığım yok, sadece üzgünüm. Bunu da kendilerine söyledim. Ümit ediyorum bu bir kırılma maçı olur. Bu oyunu devam ettiririz."