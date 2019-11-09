GÜNCEL

Camide büyük ahlaksızlık! 2 şüpheli yakalandı

İstanbul Ümraniye'de camiden bin 160 lira ve 1 dizüstü bilgisayar çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 Ekim'de Ihlamurkuyu Mahallesi'nde bir camiden bin 160 lira ve 1 dizüstü bilgisayarın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı yapan şüphelilerin 18 yaşından küçük M.B. ve C.A. olduğunu belirledi.

Zanlılar, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
G.Saray'da sakatlık şoku! 11. dakikada kenara geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
Esad: Avrupa, sığınmacılar yüzünden ikiyüzlü davranıyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadının beraat kararı istinafa taşıdı
Sivasspor liderlik koltuğunu kaptı
Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u yendi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hamza Hamzaoğlu: “Bu galibiyet güzel günlerin başlangıcı olsun”
Metin Feyzioğlu: "Ilıcak ve Altan aklanmamıştır"
Sanatçı Haluk Levent: Masum yavruları öldüren baba benim için katil’dir!
Şeyma Subaşı'nın arabada yaptığı ilginç hareket
Kocaeli'de zabıta şiddeti kamerada
Masterchef'ten elenen Eda veda mesajında Mehmet şefe teşekkür etmedi
Sarhoş sürücü yaşlılara böyle çarptı
Tesbih namazı kaç rekat nasıl kılınır tesbih namazına niyet etme